Участник обмена пленными рассказал о пытках током в СБУ

ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Освобожденный в ходе недавнего обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Виктор Скрипник в интервью РИА Новости рассказал о пытках в украинской тюрьме.
"Когда дело передали в суд после шести месяцев, мы отказались от всех постановочных показаний и решили себя защищать. И они уже не имели права нас забирать из тюрьмы на какие-то следственные действия. Поэтому приезжали и избивали в тюрьме. Нас выводили под предлогом встречи с адвокатом, выводили в следственную комнату, где определенный бокс, не закрывался который. И именно там, в этом помещении, нас избивали", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, чтобы получить нужные для суда показания, сотрудники СБУ, в том числе, применяли пытки электричеством.
"Активно использовалась "динамо-машина", это такой большой генератор тока, я даже не могу представить какого напряжения <...> Запах жареного собственного мяса было слышно. Клемму вставляли в челюсть, привязывали второй провод к пальцу ноги и пропускали через все тело ток", — сказал сторонник ДНР.
Первый за два года обмен между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками прошел 29 декабря в районе города Горловка в Донбассе. Среди участников обмена был и Скрипник, который вместе с Вячеславом Бирюковым, Александром Стельниковичем и Евгением Дружининым подозревались Киевом в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года.
Их задержали еще в августе 2014 года, однако за пять лет судебного следствия украинским властям так и не удалось доказать их виновность. Четверым удалось добиться от киевских властей возбуждения уголовных дел по факту пыток, но никакого движения по этим делам в украинском суде до сих пор нет.