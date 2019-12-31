Участник обмена пленными рассказал о пытках током в СБУ

"Когда дело передали в суд после шести месяцев, мы отказались от всех постановочных показаний и решили себя защищать. И они уже не имели права нас забирать из тюрьмы на какие-то следственные действия. Поэтому приезжали и избивали в тюрьме. Нас выводили под предлогом встречи с адвокатом, выводили в следственную комнату, где определенный бокс, не закрывался который. И именно там, в этом помещении, нас избивали", — рассказал собеседник агентства.