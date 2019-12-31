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Участник обмена пленными: СБУ заставляла признаться в подготовке в РФ
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РИА Новости

Участник обмена пленными: СБУ заставляла признаться в подготовке в РФ

09:22 31.12.2019 (обновлено: 10:06 31.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины заставляли пленных сторонников Донецкой народной республики под пытками признаваться в якобы прохождении военной подготовки на территории России, рассказал РИА Новости освобожденный в ходе обмена Виктор Скрипник.

"Было отрежиссировано, было отрепетировано очень много различных постановочных сцен, нас заставляли заучивать определенные тексты. Опознавать людей, которых мы никогда не видели и не знали. Нас даже заставляли признаться в том, что мы якобы проходили военную диверсионную подготовку где-то в Ростовской области, в каком-то военном городке. В жизни я там не был. Таким образом, они хотели преподнести, что вот эти (ополченцы - ред.) - террористы, которые совершают преступления и во всем виноваты, но за пять лет у них это так и не получилось", - сказал собеседник агентства.

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Кроме того, он подчеркнул, что с момента задержания в течение нескольких недель сотрудники СБУ и бойцы добровольческих батальонов пытали его также с целью заставить взять на себя ответственность за преступления, совершенные украинскими силовиками в городе Мариуполь 9 мая 2014 года.

"В основном это было провокационное: расстрел здания УВД 9 мая, тогда погибли и сотрудники милиции, и мирные жители в разных концах города, был расстрел праздничного шествия в честь 9 мая, и само здание УВД уничтожено", - сказал Скрипник.

Бывший пленный рассказал, что тех, кто отказывался оговаривать себя или пытался каким-то другим способом уйти от якобы "признания", ожидало продолжение пыток.
"В случаях, если забывали текст или пытались увиливать, не подчиниться их требованиям, если так можно выразиться, были применены более жесткие меры. Это и "ихтиандр", такая широко применяемая у них практика топления человека, то есть заливания воды в дыхательные пути до потери сознания, потом в чувства приводили уже электрошокером", - рассказал Скрипник.
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Первый за два года обмен между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками прошел 29 декабря в районе города Горловка в Донбассе. Среди участников обмена был и Скрипник, который вместе с Вячеславом Бирюковым, Александром Стельниковичем и Евгением Дружининым подозревались Киевом в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Их задержали еще в августе 2014 года, однако за пять лет судебного следствия украинским властям так и не удалось доказать их виновность. Четверым удалось добиться от киевских властей возбуждения уголовных дел по факту пыток, но никакого движения по этим делам в украинском суде до сих пор нет.
Читайте полный текст интервью Виктора Скрипника >>
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Обмен пленными в ДонбассеВиктор СкрипникДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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