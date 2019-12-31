Участник обмена пленными: СБУ заставляла признаться в подготовке в РФ

"Было отрежиссировано, было отрепетировано очень много различных постановочных сцен, нас заставляли заучивать определенные тексты. Опознавать людей, которых мы никогда не видели и не знали. Нас даже заставляли признаться в том, что мы якобы проходили военную диверсионную подготовку где-то в Ростовской области, в каком-то военном городке. В жизни я там не был. Таким образом, они хотели преподнести, что вот эти (ополченцы - ред.) - террористы, которые совершают преступления и во всем виноваты, но за пять лет у них это так и не получилось", - сказал собеседник агентства.