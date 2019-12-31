"Гоубули из шести складок", или Как Путин придумал блюдо для китайцев

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, в ходе своего последнего государственного визита в июне прошлого года российский лидер, сам того не ведая, придумал для жителей Китая новый вид гоубули.
РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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Государственный визит Путина в Китай состоялся 8-10 июня 2018 года, помимо Пекина российский президент также побывал и в соседнем Тяньцзине, где он вместе с председателем КНР Си Цзиньпином готовил тяньцзиньские деликатесы, в частности, гоубули - еду, похожую на привычные россиянам пельмени. Китайская сторона для проведения кулинарного мастер-класса пригласила в резиденцию лидеров поваров старейшего и самого знаменитого ресторана города, специализирующегося именно на приготовлении гоубули.
Корреспонденты РИА Новости отправились в тот самый ресторан, чтобы проверить, помнят ли там визит российского президента. Впрочем, об этом даже не пришлось спрашивать: прямо на входе в фойе заведения на двух больших экранах вновь и вновь транслировались кадры, как российский президент лепит гоубули.
Путин приготовил китайские "блины" и "пельмени". Архивное фото
Сотрудники ресторана ничуть не удивились просьбе корреспондентов РИА Новости рассказать, какой именно вид гоубули лепил президент Путин.
Улыбаясь, официантка указала на отдельный раздел меню, который назывался "традиционные гоубули с шестью складками". Она пояснила, что "уникальность" путинских гоубули заключается в их простоте: традиционно при лепке тяньцзинских гоубули делают минимум 16 складок, однако российский президент ограничился шестью.
Секретарь корпорации ChinaGoubuli Юй Цинхуэй, которая лично занималась организацией кулинарного мероприятия с участием лидеров двух стран, рассказала РИА Новости, что слепленный Путиным гоубули никто не съел, но он все же нашел свое применение.
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"Конечно, слепленный президентом Путиным пельмень давно засох, к тоже же начинку нельзя так долго хранить, поэтому, когда он был еще свежим, мы сделали его 3Dкопию, оставив в качестве памятного сувенира", - рассказала она.
По ее словам, визит российского президента стал "хорошей рекламой для ресторана и число посетителей с тех пор значительно выросло".
Она также рассказала о впечатлении, которое на нее произвел российский президент. "Он был очень доброжелательный и приветливый", - сказала она, добавив, что Путин обладает очень большой "притягательностью".