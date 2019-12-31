Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Владимир Путин во время церемонии инаугурации
Владимир Путин. 20
2019-12-31T09:16+0300
https://ria.ru/20191231/1563039340.html
"Гоубули из шести складок", или Как Путин придумал блюдо для китайцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/156303/92/1563039256_0:167:3051:1883_1036x0_80_0_0_a380fb4f642b9d0b7418cb347c48351c.jpg
РИА Новости

"Гоубули из шести складок", или Как Путин придумал блюдо для китайцев

09:16 31.12.2019
802
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк8 июня 2018. Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпиня в Тяньцзине.
8 июня 2018. Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпиня в Тяньцзине.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, в ходе своего последнего государственного визита в июне прошлого года российский лидер, сам того не ведая, придумал для жителей Китая новый вид гоубули.
РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Президент РФ Владимир Путин
30 декабря 2019, 13:05Владимир Путин. 20
Двадцать лет у власти: как менялся Путин и страна при нем
Государственный визит Путина в Китай состоялся 8-10 июня 2018 года, помимо Пекина российский президент также побывал и в соседнем Тяньцзине, где он вместе с председателем КНР Си Цзиньпином готовил тяньцзиньские деликатесы, в частности, гоубули - еду, похожую на привычные россиянам пельмени. Китайская сторона для проведения кулинарного мастер-класса пригласила в резиденцию лидеров поваров старейшего и самого знаменитого ресторана города, специализирующегося именно на приготовлении гоубули.
Корреспонденты РИА Новости отправились в тот самый ресторан, чтобы проверить, помнят ли там визит российского президента. Впрочем, об этом даже не пришлось спрашивать: прямо на входе в фойе заведения на двух больших экранах вновь и вновь транслировались кадры, как российский президент лепит гоубули.
© РИА НовостиПутин приготовил китайские "блины" и "пельмени"
Путин приготовил китайские блины и пельмени
© РИА Новости
Путин приготовил китайские "блины" и "пельмени". Архивное фото
Сотрудники ресторана ничуть не удивились просьбе корреспондентов РИА Новости рассказать, какой именно вид гоубули лепил президент Путин.
Улыбаясь, официантка указала на отдельный раздел меню, который назывался "традиционные гоубули с шестью складками". Она пояснила, что "уникальность" путинских гоубули заключается в их простоте: традиционно при лепке тяньцзинских гоубули делают минимум 16 складок, однако российский президент ограничился шестью.
Секретарь корпорации ChinaGoubuli Юй Цинхуэй, которая лично занималась организацией кулинарного мероприятия с участием лидеров двух стран, рассказала РИА Новости, что слепленный Путиным гоубули никто не съел, но он все же нашел свое применение.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
12 июня 2018, 09:01
Китайцы смогут вылепить "гоубули Путина" с 3D-копии оригинала
"Конечно, слепленный президентом Путиным пельмень давно засох, к тоже же начинку нельзя так долго хранить, поэтому, когда он был еще свежим, мы сделали его 3Dкопию, оставив в качестве памятного сувенира", - рассказала она.
По ее словам, визит российского президента стал "хорошей рекламой для ресторана и число посетителей с тех пор значительно выросло".
Она также рассказала о впечатлении, которое на нее произвел российский президент. "Он был очень доброжелательный и приветливый", - сказала она, добавив, что Путин обладает очень большой "притягательностью".
610001
Обсудить 0
Владимир Путин. 20Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 29 декабря 2018
Путин и Лукашенко обсудили поставки российской нефти в Белоруссию
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин направил Путину новогоднее поздравление
Грейпфруты на складе
Россельхознадзор временно ограничит импорт цитрусовых из Китая
Форель
Россельхознадзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил лидеров Китая, Индии, Греции и Вьетнама с Новым годом
Постройка высокоскоростных поездов в Китае
Китай запустил высокоскоростную ж/д в рамках подготовки к ОИ-2022
Президент РФ Владимир Путин
Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини
Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Газодобывающее предприятие на Украине
Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
"Мы и в сортире их замочим". Как Россия входила в новое тысячелетие
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В МИД прокомментировали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
06:53В Москве "Дети войны" начнут получать ежемесячные выплаты
Лента новостейМолния