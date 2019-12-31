Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве

МОСКВА, 31дек - РИА Новости. Встретить Встретить Новый год в Москве можно будет на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в столичных парках, а также на катках. Гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы, зажигательные дискотеки, красочные шоу, концерты любимых исполнителей, театральные представления и праздничный фейерверк.

Для встречи Нового года по всей Москве подготовили более 120 праздничных площадок. Среди них: Тверская улица, 81 площадка фестиваля "Путешествие в Рождество", 14 окружных площадок и 27 парков во всех округах Москвы.

Концерты и представления в парках

В новогоднюю ночь в 27 парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, пройдут развлекательные программы. Для москвичей выступят более 200 популярных артистов. Среди них: Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, группа "Градусы", ST, группа PIZZA, Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Егор Крид, Feduk, MOT, "Дискотека Авария", "Конец Фильма", а также больше тысячи творческих коллективов и анимационных групп.

Также в новогоднюю ночь состоятся 56 театральных выступлений, общая продолжительность праздничной концертной программы составит порядка 400 часов.

Большинство московских парков в праздничную ночь подготовили обширную шоу-программу как для детей, так и для взрослых, их ждут профессиональные аниматоры, увлекательные викторины, конкурсы и дискотеки, а также мастер-классы, где своими руками можно будет смастерить оригинальные подарки и поделки.

Перовский парк посвятил свою праздничную программу теме "Назад в будущее". Интерьеры, костюмы, лазерное шоу-представление погрузит гостей парка в одноименный фильм, а в парке "Фили" можно стать участниками "Карнавальной ночи". Гостей ждут танцы под ритмы 50-х годов в исполнении шоу-балета, песня "Пять минут" в современной кавер-обработке, веселый флешмоб, яркие диджей-сеты и мастер-классы по созданию карнавальной маски, новогодней открытки и игрушки. Новый год в парке Олимпийской деревни будет посвящен субкультуре "стиляг". Гости парка "переместятся" в зажигательные 50-е годы с ритмами буги-вуги, твистом и рок-н-роллом.

Погрузиться в атмосферу театра и стать участником представления можно будет в парках: "Зарядье", "Северное Тушино", "Сокольники", где программа будет посвящена сказке "12 месяцев" и состоится тематическое ледовое шоу, а гости Лианозовского парка смогут поучаствовать в кинопробах.

В Парке Горького Новый год будут отмечать на катке "Восход". Посетителей ждут виниловый марафон, диджей-сеты, электронная музыка, анимация на коньках и выступление группы "Моя Мишель". В Новогоднюю ночь вход на каток будет платным (1200 рублей за взрослый билет, 800 рублей - за билет).

Новый год на коньках

В новогоднюю ночь по всей москве будут работать несколько десятков катков, большая часть которых расположены в столичных парках и на фестивальных площадках "Путешествия в Рождество". Например, на Площади Революции интерактивное действо начнется в 23.00, в час ночи начнется яркое выступление Артема Качера. В Новопушкинском сквере можно будет покататься и посмотреть интерактивную программу с ведущими Тимуром Соловьевым и Светланой Зейналовой, а после двух часов ночи за атмосферу праздника будет отвечать команда 5sta Family.

В новогоднюю ночь любителей фигурного катания ждут катки на окружных площадках фестиваля: на площади Славы, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской и Перерва, на площади Юности и в 16-м микрорайоне – обе площадки в Зеленограде.

Новогодняя программа на ВДНХ охватит сразу несколько площадок выставки с 21.00 до 03.00. Главной из них станет каток ВДНХ, где аниматоры в сказочных костюмах проведут развлекательную программу с танцами, играми и конкурсами под живые выступления музыкальных групп.

Просто космос на Тверской

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" во всех округах столицы в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет попасть на самые яркие музыкальные, театральные или даже спортивные вечеринки. На сценах выступят музыкальные команды, праздничные мероприятия продолжатся до 3 часов ночи. А на Тверской развернется особенный космический праздник

Там же гости праздника могут выбрать концертную программу на любой вкус: на четырех праздничных сценах будет звучать музыка разных жанров, любимые современные мелодии, оригинальные обработки ретро-хитов и всем известные новогодние хиты. Гостей ждут спортивные и акробатические шоу, увлекательные и познавательные мастер-классы и выступления уличных театров.

Кроме того, по улице пройдет шоу-оркестр Street Band, в арсенале коллектива огромный репертуар, множество жанров выступлений и разнообразие костюмов. Московский театр клоунады "Высокие братья" покажет новые трюки и яркие номера в сопровождении маленького оркестра, а также проведет мастер-класс по жонглированию и обнимашкам. А еще в новогоднюю ночь на Тверской можно поиграть в интеллектуальные игры, например, дать ответ в "Что? Где? Когда?" прямо с боем курантов.

Также на Тверской выступят и профессиональные хайлайнеры, которые будут показывать умопомрачительные трюки на высоте крыш домов. Гимнасты готовят воздушно-акробатические номера: они будут выступать на уникальном снаряде – "космических качелях" с размахом 4 метра.

Планируется шоу каскадеров-мотоциклистов, которые проедутся на большой скорости по внутренней поверхности металлической сферы. Ее разместят по адресу Охотный ряд, дом № 2. Рядом расположатся специальные кубы для мототриала.

Пальмы и хризантемы в небе

В праздничную ночь в небе над Москвой прогремят более 50 тысяч залпов салюта. Их запустят в 20 столичных парках, всего власти Москвы определили 92 площадки для запуска новогодних салютов.