Си Цзиньпин направил Путину новогоднее поздравление

"В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин от имени правительства Китая и китайского народа выразил президенту Путину и всему народу России искренние поздравления и наилучшие пожелания", - говорится в сообщении.

Он отметил, что 2019 год прошёл в дружественной обстановке в связи с празднованием 70-летия установления двусторонних отношений между Россией и КНР. "Мы подписали и опубликовали совестное заявление об укреплении современной глобальной стратегической стабильности, что стало свидетельством твёрдой решимости России и Китая поддерживать глобальную стабильность", - заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин также отметил успехи, достигнутые в сотрудничестве между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, научно-технической и в других сферах.