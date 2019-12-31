Си Цзиньпин направил Путину новогоднее поздравление

ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Нового года, передает агентство Синьхуа.
"В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин от имени правительства Китая и китайского народа выразил президенту Путину и всему народу России искренние поздравления и наилучшие пожелания", - говорится в сообщении.
Он отметил, что 2019 год прошёл в дружественной обстановке в связи с празднованием 70-летия установления двусторонних отношений между Россией и КНР. "Мы подписали и опубликовали совестное заявление об укреплении современной глобальной стратегической стабильности, что стало свидетельством твёрдой решимости России и Китая поддерживать глобальную стабильность", - заявил председатель КНР.
Си Цзиньпин также отметил успехи, достигнутые в сотрудничестве между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, научно-технической и в других сферах.
Ранее Путин в поздравлении Си Цзиньпину по случаю Нового года и в связи с приближающимся Праздником весны констатировал, что за последнее время весьма многое удалось сделать для укрепления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а договоренности, достигнутые по итогам прошлогодних встреч, открыли новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах.