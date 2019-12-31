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Экс-глава Nissan мог выехать из Японии без разрешения, сообщает СМИ
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РИА Новости

Экс-глава Nissan мог выехать из Японии без разрешения, сообщает СМИ

05:40 31.12.2019 (обновлено: 06:36 31.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЭкс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Освобожденный под залог и находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон мог покинуть страну без разрешения, передает агентство Киодо со ссылкой на представителей японской прокуратуры.
Ранее французское издание Echos сообщило, что Гон прибыл в Бейрут вечером 30 декабря на частном самолете из Турции. В свою очередь Financial Times со ссылкой на помощника экс-главы Nissan пишет, что Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейрут вечером 29 декабря.
"Мы проверяем сведения об отбытии (Гона)", - заявили агентству в прокуратуре.
При этом там не исключили, что выезд Гона из Японии не был разрешен. В токийском окружном суде Киодо сообщили, что условия домашнего ареста Гона не менялись - ему запрещено покидать Японию без особого разрешения.

Дело Гона

Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых с 2010 по 2017 годы доходов оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла скрывать доходы.
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В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).
По обоим делам - о нарушении закона о финансовых сделках и о нарушении закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением - Гону было предъявлено официальное обвинение 11 января 2019 года. В начале марта новый адвокат Гона добился его освобождения под залог в 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов) и подписку о невыезде. Однако уже через месяц Гон был вновь арестован. 22 апреля, ему были предъявлены новые обвинения, а срок заключения, который истекал в этот день, был продлен. Через несколько дней суд вновь освободил Гона под залог.
Главным основанием для нового ареста, а затем и для предъявления новых обвинений против Гона стало подозрение, что путем сомнительных операций в его личном распоряжении оказались 563 миллиона иен (около 5 миллионов долларов). Предполагается, что для этого использовались переводы средств Nissan на счета оманской дилерской компании Suhail Bahwan Automobiles (SBA), принадлежавшей другу Гона Сухаилу Бахавану, а оттуда на счета созданной одним из ее же руководителей компании Good Faith Investments (GFI) в Ливане, которая к тому же имела тесные связи с компанией жены Гона.
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002012
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Карлос ГонNissan MotorЯпонияВ мире
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