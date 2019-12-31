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Культура
2019-12-31T04:16+0300
https://ria.ru/20191231/1563036696.html
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его высказывания
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РИА Новости

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его высказывания

04:00 31.12.2019 (обновлено: 04:16 31.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Валерий Сюткин
Певец Валерий Сюткин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певец Валерий Сюткин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин пообещал "ответочку" Сергею Шнурову на его высказывания про возраст артиста.
Ранее в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале Шнуров пошутил про Сюткина, заявив, что тот "оставляет за собой много песка", однако при этом является "замечательным человеком".
"Конечно, не оставим без ответа. Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала "Голоса". Это наши с Сережей отношения художественные, потому отвечать будут лично я, а не мои ученики. В жизни мы понимаем друг друга с полуслова. А вот в эфире двинем”, — сказал Сюткин в беседе с телеграм-каналом "Подъем".
Артист напомнил, что еще в полуфинале "Голоса", состоявшемся в минувшую пятницу, он пообещал, что не оставит без ответа слова Шнурова. По словам Сюткина, он не будет "распыляться по мелочам", а сделает все "одним залпом".
Валерий Сюткин
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29194315
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КультураШоу-бизнес"Голос"Валерий СюткинШнур (Сергей Шнуров)Россия
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