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Культура
2019-12-29T12:28+0300
https://ria.ru/20191229/1562985067.html
Шнуров высмеял Сюткина на шоу "Вечерний Ургант"
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РИА Новости

Шнуров высмеял Сюткина на шоу "Вечерний Ургант"

05:32 29.12.2019 (обновлено: 12:28 29.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над своим коллегой Валерием Сюткиным в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
В разговоре с артистом ведущий Иван Ургант предположил, что Шнуров "станет лучшим наставником" восьмого сезона телепроекта. Шоумен отметил серьезную конкуренцию среди наставников, приведя в пример Сюткина. По словам Урганта, он — это "человек, которого любят все".

"Он не знает слова "нет". Человек с самой положительной аурой. Почему все равно лучшим выбирают тебя?" — спросил Иван.

Шнуров иронично ответил, что проблема Сюткина в том, что "он очень много двигается".

"Он (Валерий Сюткин. — Прим. ред.) выходит и оставляет за собой много песка. А так вообще замечательный человек! Человек-рок-н-ролл, человек — блестящие ботинки", — пошутил артист.

Музыкант добавил, что "прической стал походить на Сюткина", после чего встал и проверил, не появился ли песок на диване, на котором он сидел в ходе беседы с Ургантом.
Сцена шоу Голос
Вчера, 00:41Культура
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
197407892
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КультураШоу-бизнесВалерий СюткинШоу "Голос"Первый канал (телеканал)Шнур (Сергей Шнуров)Иван УргантРоссия
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