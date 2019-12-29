Шнуров высмеял Сюткина на шоу "Вечерний Ургант"

"Он не знает слова "нет". Человек с самой положительной аурой. Почему все равно лучшим выбирают тебя?" — спросил Иван.

Шнуров иронично ответил, что проблема Сюткина в том, что "он очень много двигается".

"Он (Валерий Сюткин. — Прим. ред.) выходит и оставляет за собой много песка. А так вообще замечательный человек! Человек-рок-н-ролл, человек — блестящие ботинки", — пошутил артист.

Музыкант добавил, что "прической стал походить на Сюткина", после чего встал и проверил, не появился ли песок на диване, на котором он сидел в ходе беседы с Ургантом.