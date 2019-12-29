Шнуров высмеял Сюткина на шоу "Вечерний Ургант"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над своим коллегой Валерием Сюткиным в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
В разговоре с артистом ведущий Иван Ургант предположил, что Шнуров "станет лучшим наставником" восьмого сезона телепроекта. Шоумен отметил серьезную конкуренцию среди наставников, приведя в пример Сюткина. По словам Урганта, он — это "человек, которого любят все".
"Он не знает слова "нет". Человек с самой положительной аурой. Почему все равно лучшим выбирают тебя?" — спросил Иван.
Шнуров иронично ответил, что проблема Сюткина в том, что "он очень много двигается".
"Он (Валерий Сюткин. — Прим. ред.) выходит и оставляет за собой много песка. А так вообще замечательный человек! Человек-рок-н-ролл, человек — блестящие ботинки", — пошутил артист.
Музыкант добавил, что "прической стал походить на Сюткина", после чего встал и проверил, не появился ли песок на диване, на котором он сидел в ходе беседы с Ургантом.