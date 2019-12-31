Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Перед походом в баню следует поесть за час, в перерывах между заходами в парилку нужно в меру пить воду, но ни в коем случае не спиртное, прыгать в снег разрешается только подготовленным людям, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.

Баня, по мнению врачей, с одной стороны полезна для организма по многим факторам, но при этом она же является серьезной нагрузкой для организма. Поэтому тем, кто часто ходит париться, и особенно тем, кто делает это только "каждое 31 декабря с друзьями", рекомендуется соблюдать ряд правил.

По словам специалистов, в первую очередь нужно оценить состояние своего здоровья и проверить, нет ли противопоказаний.

"В целом, большинству это будет полезно и окажет положительное влияние на здоровье, но есть и противопоказания. В первую очередь, это заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания почек, проблемы с печенью и заболевания дыхательных путей в тяжелой степени. Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться", - рассказывает врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

По его словам, также противопоказаниями являются различные кожные заболевания.

Как отмечает профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Леонид Лазебник, в баню нельзя идти и выпившим людям.

"Есть медицинские противопоказания, а есть бытовые. Бытовые – это любая степень алкогольного опьянения. С ним нечего делать в бане, это дополнительная нагрузка на организм", - объясняет он.

При этом тем, у кого нет противопоказаний, все равно нужно готовиться к походу в парилку, например, заранее поесть, отмечает врач-терапевт Лишин. По его словам, вредно как идти в баню объевшимся, так и голодным. Так, в случае переедания возможны нарушение пищеварения, тяжесть и боли в животе, а если идти на голодный желудок, то могут появиться слабость, тошнота и головные боли.

"Есть можно, но это должен быть легкий перекус, чтобы сильно не нагрузить желудок. После еды стоит подождать где-то час. Совсем голодным тоже нельзя, баня – это дополнительная нагрузка на организм, на иммунитет, человек может просто потерять сознание", - отмечает Лишин.

Также, по словам врачей, во время посещения бани важно соблюдать водный баланс, так как организм переносит большую тепловую перегрузку, теряет воду и соли.

"Чтобы не навредить организму, нужно восстановить объем жидкости, лучше пить минеральную воду, потому что там содержатся соли", - советует профессор Лазебник.

При этом пить слишком много воды тоже вредно, лучше ограничиться объемом жидкости до литра, чтобы не провоцировать нагрузку на почки, вены и сердце, отмечают специалисты.

Что касается распространенного ритуала после парилки сразу прыгать в ледяной бассейн или снег, то неподготовленным людям это пробовать не стоит, может случиться спазм сосудов.