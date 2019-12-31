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В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
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РИА Новости

В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа

03:09 31.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал заключение соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.
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"Я глубоко признателен за тяжелую работу и усилия! На основе политической договоренности, заключенной на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями, обеспечивающий непрерывные поставки газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан", - написал Шефчович в Twitter.
Вице-президент Еврокомиссии также поприветствовал соглашение, достигнутое Украиной и Словакией.
"Все приготовления для транзита газа по украинскому маршруту закончены. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!", - добавил Шефчович.
"Газпром", как анонсировалось ранее, заключил с "Нафтогазом" соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам. Кроме того, "Газпром" и министерство юстиции Украины заключили мировое соглашение о прекращении Украиной текущих и возможных будущих антимонопольных требований к российской компании.
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Ситуация на УкраинеМарош ШефчовичНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаСловакияРоссияУкраинаСитуация с контрактами на транзит российского газа через УкраинуВ мире
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