Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом

"Я думаю, что никто всерьез не рассчитывал, что эта швейцарская компания Allseas вернется к строительству "Северного потока — 2" после того, как они снялись и отвели свои суда. Политические формулировки санкций не позволяли им продолжить работу над "Северным потоком — 2" и уж тем более завершить их", – заявил Гривач.