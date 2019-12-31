Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
Так замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал порталу Nation News отказ швейцарской компании возобновлять строительство газопровода. По его мнению, подрядчик испугался вольной трактовки санкций США против "Северного потока — 2".
"Я думаю, что никто всерьез не рассчитывал, что эта швейцарская компания Allseas вернется к строительству "Северного потока — 2" после того, как они снялись и отвели свои суда. Политические формулировки санкций не позволяли им продолжить работу над "Северным потоком — 2" и уж тем более завершить их", – заявил Гривач.
Согласно его прогнозу, строительство газопровода будет завершено.
""Газпром", безусловно, будет достраивать "Северный поток — 2", есть несколько вариантов развития событий. Все будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры с регулятором", – добавил эксперт.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон выступил с требованиям к компаниям-подрядчикам остановить строительство.