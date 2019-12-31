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2019-12-31T03:27+0300
https://ria.ru/20191231/1563036360.html
Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
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РИА Новости

Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом

02:48 31.12.2019 (обновлено: 03:27 31.12.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСудно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток-2". 21 ноября 2018
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 21 ноября 2018
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
Так замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал порталу Nation News отказ швейцарской компании возобновлять строительство газопровода. По его мнению, подрядчик испугался вольной трактовки санкций США против "Северного потока — 2".

"Я думаю, что никто всерьез не рассчитывал, что эта швейцарская компания Allseas вернется к строительству "Северного потока — 2" после того, как они снялись и отвели свои суда. Политические формулировки санкций не позволяли им продолжить работу над "Северным потоком — 2" и уж тем более завершить их", – заявил Гривач.

Согласно его прогнозу, строительство газопровода будет завершено.

""Газпром", безусловно, будет достраивать "Северный поток — 2", есть несколько вариантов развития событий. Все будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры с регулятором", – добавил эксперт.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон выступил с требованиям к компаниям-подрядчикам остановить строительство.
Позже американский Госдеп разъяснил, что они смогут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
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Фонд национальной энергетической безопасностиСанкции США против "Северного потока — 2"AllseasСеверный поток — 2Алексей ГривачТурецкий потокДональд ТрампГазпромГосударственный департамент СШАРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Это значит , что России надо будет самой построить трубоукладочный флот , подобный Швейцарскому . А технологий то нет . Начнут разрабатывать и внедрять технологии, то наступит момент международной сертификации , и как вы думаете как долго будут Европейцы рассматривать этот вопрос ? Правильно , годами. Вот так и будет эта труба ржаветь на дне моря , пока Европа сама не решит достроить СП-2 , уже как свой собственный проект , без участия в нем России.
31 декабря, 02:58
freizdorf
6100017
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