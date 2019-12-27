Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T04:24+0300
https://ria.ru/20191227/1562961351.html
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

20:24 27.12.2019 (обновлено: 04:24 28.12.2019)
136917
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что связанные с проектом стороны должны "немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности".
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Вчера, 18:54
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Они "должны завершить сворачивание в течение 30 дней" после принятия закона о бюджете, уточнили в пресс-релизе.
В Госдепе напомнили, что госсекретарь в течение 60 дней подготовит отчет для конгресса США, в котором проанализирует, кто нарушает закон.

"Правительство Соединенных Штатов решительно поддерживает диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран — получателей энергоносителей. Например, было подсчитано, что наличие американского СПГ сэкономило европейским потребителям восемь миллиардов долларов, позволив им договориться о более низких ценах с действующими поставщиками", — говорится в сообщении.

После того как Вашингтон ввел санкции против энергетических объектов, в Москве заявили, что на это последует соответствующая реакция.
Так, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что еще "никто не отменял" принцип симметричного ответа на такие "недружественные выпады".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Вчера, 11:00
Сергей Лавров: Россия будет отвечать на агрессивные выпады США
В Европе также отреагировали на американские санкции. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил о недопустимости ситуации, при которой США могли бы указывать другой стране, откуда получать энергоносители.
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер подчеркнула, что Берлин выступает против экстерриториальных санкций США, так как они "направлены против немецких и европейских компаний, представляют собой вмешательство в наши внутренние дела".

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Вашингтон потребовал от компаний-подрядчиков остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу и отвела специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Вчера, 19:14
Новак назвал вариант завершения строительства "Северного потока — 2"
3836934732239131
Обсудить 243
Северный поток — 2СШАВ мире
Популярные комментарии
Все бегом обратно. Производительность 5 км / сутки . Нужно достроить две ветки по 80 км каждая . 15 суток работы . Успевают ))))
27 декабря, 20:27
p peace people
1685614011
США сошло с ума, не касается всех американцев, но касается отдельных политиков, камикадзе,
27 декабря, 20:28
ВПВладимир Потапов
159920116
Рекомендуем
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Президент РФ Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Зеленский назвал большой победой выплату "Газпромом" $2,9 миллиарда
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния