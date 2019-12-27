США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций , если остановят работы до 20 января 2020 года.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что связанные с проектом стороны должны "немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности".

Они "должны завершить сворачивание в течение 30 дней" после принятия закона о бюджете, уточнили в пресс-релизе.

В Госдепе напомнили, что госсекретарь в течение 60 дней подготовит отчет для конгресса США, в котором проанализирует, кто нарушает закон.

"Правительство Соединенных Штатов решительно поддерживает диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран — получателей энергоносителей. Например, было подсчитано, что наличие американского СПГ сэкономило европейским потребителям восемь миллиардов долларов, позволив им договориться о более низких ценах с действующими поставщиками", — говорится в сообщении.

После того как Вашингтон ввел санкции против энергетических объектов, в Москве заявили, что на это последует соответствующая реакция.

Так, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что еще "никто не отменял" принцип симметричного ответа на такие "недружественные выпады".

В Европе также отреагировали на американские санкции. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил о недопустимости ситуации, при которой США могли бы указывать другой стране, откуда получать энергоносители.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер подчеркнула, что Берлин выступает против экстерриториальных санкций США, так как они "направлены против немецких и европейских компаний, представляют собой вмешательство в наши внутренние дела".

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Вашингтон потребовал от компаний-подрядчиков остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу и отвела специальные суда.