Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, но и поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".
"Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и гос. вандализма", - написал Слуцкий в Twitter.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.