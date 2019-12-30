Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Так она прокомментировала заявления Владимира Путина, недавно напомнившего, что некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией. Тогда президент также рассказал, что посол Польши в гитлеровской Германии Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Адольфа Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник. На прошлой неделе из-за этих слов российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где, по его словам, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа.
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Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта.
"Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал польских коллег извиниться за антисемитские высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала попытку Польши переписать историю в угоду политической конъюнктуре.
В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал подписание пакт Молотова-Риббентропа и фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров отметил, что "абсолютно идеологизированная, заказная трактовка" Варшавы не имеет ничего общего с исторической правдой, и ее продвигают, чтобы ослабить влияние России на мировой арене.
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