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Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
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РИА Новости

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

19:12 30.12.2019 (обновлено: 21:16 30.12.2019)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiДжорджетт Мосбахер
Джорджетт Мосбахер
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Так она прокомментировала заявления Владимира Путина, недавно напомнившего, что некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией. Тогда президент также рассказал, что посол Польши в гитлеровской Германии Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Адольфа Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник. На прошлой неделе из-за этих слов российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где, по его словам, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа.
МИД Польши
28 декабря, 19:20
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Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта.
"Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал польских коллег извиниться за антисемитские высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала попытку Польши переписать историю в угоду политической конъюнктуре.
В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал подписание пакт Молотова-Риббентропа и фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров отметил, что "абсолютно идеологизированная, заказная трактовка" Варшавы не имеет ничего общего с исторической правдой, и ее продвигают, чтобы ослабить влияние России на мировой арене.
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Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши
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Обсудить 178
Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаРоссияСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
А что еще ей говорить - представляет страну на которой клейма ставить негде начиная от ядерных бомбардировок мирных городов и заканчивая поддержкой фашистов на украине и террористов в Сирии. Вот и врет как мерен.
30 декабря, 19:23
МСМаксим Солдусов
27010109
Ага, СОГЛАСИЛСЯ Сталин, его спрашивали... Я думал, послы американские хотя бы школы кончали оказывается, прямо после детсада на службу. А, если она про 1939-й, то опять же Гитлер начал, а наши,хоть и вошли потом в Польшу, так не воевали там, не было боев.
30 декабря, 19:26
Von Stirliz
18100006
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