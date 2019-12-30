Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Так она прокомментировала заявления Владимира Путина, недавно напомнившего, что некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией. Тогда президент также рассказал, что посол Польши в гитлеровской Германии Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Адольфа Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник. На прошлой неделе из-за этих слов российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где, по его словам, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа.