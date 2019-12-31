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2019-12-31T05:02+0300
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Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
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РИА Новости

Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России

02:11 31.12.2019 (обновлено: 05:02 31.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУченый Мехти Логунов после передачи его Украиной в ЛНР
Ученый Мехти Логунов после передачи его Украиной в ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Ученый Мехти Логунов после передачи его Украиной в ЛНР
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Освобожденный из плена 85-летний ученый из Харькова Мехти Логунов считает, что СБУ хотела использовать его в провокации против России.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. ЛНР в рамках обмена получила 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, осужденного на Украине за измену родине на срок 12 лет.
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Вчера, 07:50
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Логунов рассказал журналистам в Луганске, что после ареста его привезли в СБ Украины, где настаивали на том, что он "резидент Главного разведывательного управления (ГРУ) и шпион". По его словам, сотрудники СБУ угрожали ему в случае отказа признать вину "максимальным сроком и худшей на Украине тюрьмой", а в случае признания вины обещали минимальный срок.
"Я не резидент ни главного разведуправления, ни ФСБ, но когда вы (СБУ - ред.) объявите, что взяли меня как резидента, то они (сотрудники спецслужб РФ - ред.) будут очень долго смеяться. Ведь вы вели контрразведывательную работу по ложному направлению", - процитировал Логунов свой ответ на допросе.
Ученый сообщил журналистам, что не совершал никаких незаконных действий, а его дело было полностью сфабриковано, чтобы организовать провокацию против РФ.
"Я отказался участвовать в провокации против России. Я не тот человек, который будет оговаривать и даст ложные показания на какого-то человека или организацию. Это несовместимо с моей человеческой и гражданской позицией… Они мне дали дело, и я сразу нашел: вот подлог, и вот, и вот сочиняли. Протоколы не совпадали друг с другом", - сказал Логунов.
Он уточнил, что безрезультатно писал заявления "во все европейские возможные структуры", президенту Украины, генеральному прокурору Украины, главному военному прокурору, в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований Украины и другие организации.
"Писал прямо и называл коррупционеров. Требовал возбудить уголовные дела против контрразведчиков и указывал статьи... Моя цель, чтобы международный суд признал СБУ террористической организацией… Здесь все построено на коррупции, на казнокрадстве. 350 человек участвовало в деле против меня… Какие деньги уходили из бюджета (Украины - ред.). А результат - единственный текстовый файл, где все несекретное", - сказал Логунов.
Родные встречают пленных, возвращенных украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
29 декабря, 18:50
Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом
10964845
Обсудить 3
РоссияСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
85 лет дедушке. Да он сам может уже и не помнит, что он русский шпион и резидент ГРУ, и как родине изменил.
31 декабря, 03:52
КМКалинка Малинкова
000147
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