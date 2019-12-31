Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России

ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Освобожденный из Освобожденный из плена 85-летний ученый из Харькова Мехти Логунов считает, что СБУ хотела использовать его в провокации против России.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. ЛНР в рамках обмена получила 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, осужденного на Украине за измену родине на срок 12 лет.

Логунов рассказал журналистам в Луганске, что после ареста его привезли в СБ Украины, где настаивали на том, что он "резидент Главного разведывательного управления (ГРУ) и шпион". По его словам, сотрудники СБУ угрожали ему в случае отказа признать вину "максимальным сроком и худшей на Украине тюрьмой", а в случае признания вины обещали минимальный срок.

"Я не резидент ни главного разведуправления, ни ФСБ, но когда вы (СБУ - ред.) объявите, что взяли меня как резидента, то они (сотрудники спецслужб РФ - ред.) будут очень долго смеяться. Ведь вы вели контрразведывательную работу по ложному направлению", - процитировал Логунов свой ответ на допросе.

Ученый сообщил журналистам, что не совершал никаких незаконных действий, а его дело было полностью сфабриковано, чтобы организовать провокацию против РФ.

"Я отказался участвовать в провокации против России. Я не тот человек, который будет оговаривать и даст ложные показания на какого-то человека или организацию. Это несовместимо с моей человеческой и гражданской позицией… Они мне дали дело, и я сразу нашел: вот подлог, и вот, и вот сочиняли. Протоколы не совпадали друг с другом", - сказал Логунов.

Он уточнил, что безрезультатно писал заявления "во все европейские возможные структуры", президенту Украины, генеральному прокурору Украины, главному военному прокурору, в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований Украины и другие организации.