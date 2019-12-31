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2019-12-31T06:21+0300
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Володин призвал США проверять своих послов на знание истории
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РИА Новости

Володин призвал США проверять своих послов на знание истории

01:50 31.12.2019 (обновлено: 06:21 31.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заявление американского посла в Польше о Второй мировой войне оскорбительно, Госдепартаменту США стоит проверять глав своих дипмиссий на знание истории стран, в которых им предстоит работать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".

"Посол США в Польше своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и Соединенных Штатов Америки. Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, когда мир стоял на грани пропасти, никому из руководства США "даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина".

"Советский Союз понес невосполнимую утрату, более 27 миллионов погибли в той войне, США и Британия потеряли 850 тысяч солдат и офицеров. Несмотря на идеологические различия государств, наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память", — отметил политик.

Володин добавил, что никто не считал лидера СССР Иосифа Сталина тираном, когда с ним в Ялте президент США Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль обсуждали послевоенное устройство мира.
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"История расставила все по своим местам. Сегодня ее пытаются цинично переписать и извратить все то, что происходило 80 лет назад. Это недопустимо и оскорбительно для нас, чьи деды остались лежать в земле европейских стран, отдав свою жизнь за будущее Европы и всего мира", — сказал спикер Госдумы.

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", — заключил политик.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении Москвы есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
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Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Вторая мировая война (1939-1945)Госдума РФГосударственный департамент СШАВячеслав ВолодинПольшаСШАВ мире
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