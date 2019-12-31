Володин призвал США проверять своих послов на знание истории

"Посол США в Польше своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и Соединенных Штатов Америки. Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, когда мир стоял на грани пропасти, никому из руководства США "даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина".

"Советский Союз понес невосполнимую утрату, более 27 миллионов погибли в той войне, США и Британия потеряли 850 тысяч солдат и офицеров. Несмотря на идеологические различия государств, наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память", — отметил политик.

Володин добавил, что никто не считал лидера СССР Иосифа Сталина тираном, когда с ним в Ялте президент США Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль обсуждали послевоенное устройство мира.

"История расставила все по своим местам. Сегодня ее пытаются цинично переписать и извратить все то, что происходило 80 лет назад. Это недопустимо и оскорбительно для нас, чьи деды остались лежать в земле европейских стран, отдав свою жизнь за будущее Европы и всего мира", — сказал спикер Госдумы.

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", — заключил политик.