Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве

"И вы (Лев Лещенко. – Прим. ред.) называете меня администратором? Извините, подвиньтесь! Стыдно слушать это от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас "жаба душит", что Разин обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам ничего плохого не имел… Вы сели за один стол с проститутками и сами превратились в проститутку", – заявил Разин.