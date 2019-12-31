Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в интервью "Пятому каналу" резко высказался в адрес Льва Лещенко, который прокомментировал ситуацию вокруг эфира телепередачи "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1".
В ходе шоу бывший участник группы Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, а сам под фонограмму исполняет хиты его голосом. Лещенко рассказал в интервью порталу Nation News, что весь успех "Ласкового мая" был связан с Шатуновым. Он назвал Разина "администратором", который "выдает себя за певца".
Продюсер назвал слова народного артиста РСФСР "предательством" и перечислил в качестве аргумента свои заслуги, регалии и солидные места работы.
"И вы (Лев Лещенко. – Прим. ред.) называете меня администратором? Извините, подвиньтесь! Стыдно слушать это от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас "жаба душит", что Разин обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам ничего плохого не имел… Вы сели за один стол с проститутками и сами превратились в проститутку", – заявил Разин.
Он также сообщил, что в ближайшее время обратится в суд с иском к Андрею Малахову и другим участникам телепередачи о защите чести и достоинства.
Ранее Разин назвал Малахова "проституткой" и заявил, что тот получил "врага номер один" в его лице. Также продюсер раскритиковал приглашенных в студию гостей, среди которых были, в частности, Филипп Киркоров и Николай Басков.