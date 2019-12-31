Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T01:47+0300
https://ria.ru/20191231/1563036037.html
Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
https://cdn23.img.ria.ru/images/148459/86/1484598638_0:6:2685:1516_1036x0_80_0_0_417aa1edf5d5420c5c5ca4b9ead3ab73.jpg
РИА Новости

Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве

01:47 31.12.2019
8054
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в интервью "Пятому каналу" резко высказался в адрес Льва Лещенко, который прокомментировал ситуацию вокруг эфира телепередачи "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1".
В ходе шоу бывший участник группы Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, а сам под фонограмму исполняет хиты его голосом. Лещенко рассказал в интервью порталу Nation News, что весь успех "Ласкового мая" был связан с Шатуновым. Он назвал Разина "администратором", который "выдает себя за певца".
Продюсер назвал слова народного артиста РСФСР "предательством" и перечислил в качестве аргумента свои заслуги, регалии и солидные места работы.

"И вы (Лев Лещенко. – Прим. ред.) называете меня администратором? Извините, подвиньтесь! Стыдно слушать это от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас "жаба душит", что Разин обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам ничего плохого не имел… Вы сели за один стол с проститутками и сами превратились в проститутку", – заявил Разин.

Он также сообщил, что в ближайшее время обратится в суд с иском к Андрею Малахову и другим участникам телепередачи о защите чести и достоинства.
Ранее Разин назвал Малахова "проституткой" и заявил, что тот получил "врага номер один" в его лице. Также продюсер раскритиковал приглашенных в студию гостей, среди которых были, в частности, Филипп Киркоров и Николай Басков.
Лазарев и Лобода обнялись на шоу Малахова
29 декабря, 00:58Культура
Лазарев и Лобода ответили на сообщения о конфликте на шоу Малахова
239133445
Обсудить 5
Юрий ШатуновШоу-бизнесАндрей РазинЛасковый майАндрей МалаховЛев ЛещенкоФилипп КиркоровНиколай Басков
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 21 ноября 2018
Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене
Певица Наргиз Закирова
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Певец Валерий Сюткин
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его высказывания
Ученый Мехти Логунов после передачи его Украиной в ЛНР
Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
Вид на Ригу
В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Forbes назвал санкции против "Северного потока – 2" запоздавшими
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии
07:54На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных
07:49Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве
07:39Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции
07:35СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan
07:30На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
07:16Шувалов рассказал о главных качествах Путина
07:10Помпео заявил, что США готовы снова ударить по "проиранским силам"
07:04Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз
06:56СМИ: Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
06:54Киркоров вступился за детей, которых обвинили в "вещизме"
06:52Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
06:49Упавшей с высоты приморской акробатке провели вторую операцию
06:46Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
06:42Патриарх Кирилл перед Новым годом помолится в храме Христа Спасителя
06:34Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
06:34Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
06:31Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе
06:28В Китае распространяется неизвестная пневмония
06:19В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Лента новостейМолния