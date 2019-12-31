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В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
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РИА Новости

В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"

01:24 31.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция
Газоизмерительная станция
© РИА Новости / Илья Питалев
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Газоизмерительная станция. Архивное фото
КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. Дополнительные объемы газа сверх предусмотренных контрактом на транзит "Газпром" будет оплачивать по более высокому тарифу, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
"Гарантированные объемы - это минимум, а не максимум, который мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу" - написал Витренко в Facebook.
Газоизмерительная станция
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаСитуация с контрактами на транзит российского газа через УкраинуЭкономика
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