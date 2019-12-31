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В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
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РИА Новости

В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины

01:18 31.12.2019 (обновлено: 05:27 31.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция
Газоизмерительная станция
© РИА Новости / Илья Питалев
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Газоизмерительная станция. Архивное фото
КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. Подписанные с Россией соглашения снимают многочисленные риски, в том числе для финансовой системы Украины, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украина" в Twitter.
"Подписанные соглашения являются результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти 3 миллиардов долларов от "Газпрома" и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно", - говорится в сообщении.
"Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", - добавили в "Нафтогазе".
Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого договорились заключить ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий.
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