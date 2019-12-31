В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины

"Подписанные соглашения являются результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти 3 миллиардов долларов от "Газпрома" и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно", - говорится в сообщении.
"Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", - добавили в "Нафтогазе".
Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого договорились заключить ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий.