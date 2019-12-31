В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины

"Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", - добавили в "Нафтогазе".