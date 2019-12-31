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В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
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РИА Новости

В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу

01:04 31.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Рабочий на газовой станции на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа из РФ по принципу "качай или плати", заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, также знаменательным событием стало то, что контракт подписан по европейским правилам.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияСитуация с контрактами на транзит российского газа через УкраинуЭкономика
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