В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу

КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа из РФ по принципу "качай или плати", заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, также знаменательным событием стало то, что контракт подписан по европейским правилам.