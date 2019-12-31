Зеленский назвал запланированный доход от транзита газа

Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого договорились заключить ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий.

Как сообщил Зеленский, согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачивать минимум 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие четыре года. Объемы прокачки могут быть увеличены.