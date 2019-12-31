Зеленский назвал запланированный доход от транзита газа

КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого договорились заключить ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий.
"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 миллиардов долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", - написал Зеленский в Facebook вечером в понедельник.
Как сообщил Зеленский, согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачивать минимум 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие четыре года. Объемы прокачки могут быть увеличены.