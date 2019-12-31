Мозг не догоняет. Как заставить себя выполнять новогодние обещания

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Эмоции, подверженность внезапным импульсам заставляют нас срываться и искать удовольствий, а также мешают сдерживать обещания, данные на Новый год, например бросить курить и заняться спортом. Как взять собственный мозг под контроль и добиваться поставленных перед собой целей — в материале РИА Новости.

Корни вредных привычек

Чтобы закрепить жизненно важные действия, превратив их в привычку, человеческий мозг использует систему вознаграждения. К примеру, когда нападает хищник, нужно резко отпрыгнуть в сторону. Это требует больших затрат физической и психической энергии — человек же пугается, испытывает стресс.

Справиться с этим помогает гормон кортизол. Он вырабатывается в мозге при сильном стрессе и способствует быстрому накоплению энергии, необходимой, чтобы противостоять угрозе.

Опасность миновала, но организм измотан, остаются злость, опустошение. Надо взбодриться. Как? Правильно! Съесть что-то очень вкусное, или, как говорят ученые, получить вознаграждение. В то время как вы лакомитесь десертом, мозг купается в гормонах счастья — дофамине, серотонине. Проделав с нами много раз такой трюк, мозг формирует крепкие нейронные связи, а мы получаем вредную привычку: заедать (перекурить, запить) стресс.

проверили в Университете Джона Хопкинса (США). Пригласили два десятка человек поучаствовать в эксперименте с визуальными стимулами. Поставили задачу: найти красные и зеленые объекты на мониторе среди разноцветных. За каждую находку платили, причем за красные — в шесть раз больше. Считается, что сильные предпочтения, сформированные системой вознаграждения мозга, влияют на наши решения. Мы автоматически выбираем то, что у нас связано с воспоминаниями о награде. Это предположениев Университете Джона Хопкинса (США). Пригласили два десятка человек поучаствовать в эксперименте с визуальными стимулами. Поставили задачу: найти красные и зеленые объекты на мониторе среди разноцветных. За каждую находку платили, причем за красные — в шесть раз больше.

На следующий день волонтеров попросили найти на экране объекты определенной формы, цвет не имел значения, денежного вознаграждения тоже не было. По ходу дела им сканировали мозг, чтобы увидеть зоны активации. Так вот, если испытуемым попадались объекты красной формы, они автоматически обращали на них внимание, при этом задействованная область мозга насыщалась дофамином. Волонтеры действовали медленно, красные объекты рассеивали их внимание. Самоконтроль явно давал сбои.

Выяснилось, что часть испытуемых более рассеянна. Они хуже фокусировались на текущей задаче, уровень дофамина у них был выше. Ученые полагают, что эти люди более расположены к формированию зависимости.

© Иллюстрация РИА Новости Система вознаграждения мозга. Во время стресса вырабатывается гормон кортизол, далее мозг хочет получить награду — гормоны счастья и заставляет нас съедать вкусную калорийную пищу © Иллюстрация РИА Новости Система вознаграждения мозга. Во время стресса вырабатывается гормон кортизол, далее мозг хочет получить награду — гормоны счастья и заставляет нас съедать вкусную калорийную пищу

Когда пещерный мозг доминирует

Накануне новогодних праздников людей обуревает желание перемен. Одни обещают бросить курить, похудеть, сесть на диету, другие — проводить больше времени с семьей, не взваливать на себя много работы. Кто-то клянется выучить иностранный язык или больше откладывать на черный день. Всем непременно хочется перелистнуть прочитанную страницу, начать что-то новое, кардинально поменять жизнь к лучшему. Проблема в том, что мозг желает совершенно другого: чтобы все оставалось по-старому.

Мозг человека — плод миллионов лет эволюции, он предназначен в первую очередь для контроля над телом, спасения от опасностей. Это идеальный инструмент для выживания в диких условиях, который позволил нашим предкам не погибнуть в ледниковый период, победить в конкурентной борьбе и завоевать планету.

Но наш образ жизни радикально изменился, а мозг остался прежним. Он контролирует поведение, будто мы все еще пещерные жители, потакает зависимостям и вредным привычкам, полагает Селена Бартлетт, профессор Квинслендского технологического университета (Австралия), автор книги "Как натренировать мозг управлять стрессом и привести в порядок тело". Она условно делит мозг на две части: древнюю (эмоциональную) и современную (рациональную).

Когда мы в спокойном состоянии, нами управляет рациональная часть мозга. В стрессе управление перехватывает древняя. Чтобы смягчить удары, полученные в борьбе с жизненными обстоятельствами, она заставляет нас искать удовольствие. Снова и снова. Пока вредная привычка не становится рутинной, а потом не переходит в зависимость.

Чтобы рациональная часть мозга взяла верх над древней, профессор Бартлетт советует следовать таким правилам.

1 Жалеть мозг. Ведь это очень уязвимый орган, который легко повредить стрессами, особенно в детстве. Жалеть мозг. Ведь это очень уязвимый орган, который легко повредить стрессами, особенно в детстве. 2 Изучать, как он работает. Изучать, как он работает. 3 Определять момент, когда древняя часть мозга берет верх над рациональной. Например, возникает импульс вкусно поесть после стрессовой ситуации. Определять момент, когда древняя часть мозга берет верх над рациональной. Например, возникает импульс вкусно поесть после стрессовой ситуации. 4 В таких случаях нужно заменять еду, сигареты на физические упражнения: глубоко подышать, сделать растяжку, походить, побегать. В таких случаях нужно заменять еду, сигареты на физические упражнения: глубоко подышать, сделать растяжку, походить, побегать. 5 Сократить употребление сладкого и алкоголя, увеличить кардио- и интенсивные нагрузки. Это поможет компенсировать вред, причиненный мозгу стрессом, а заодно оздоровить тело. Сократить употребление сладкого и алкоголя, увеличить кардио- и интенсивные нагрузки. Это поможет компенсировать вред, причиненный мозгу стрессом, а заодно оздоровить тело.

Кладбище обещаний

Не стоит винить мозг во всех неудачах. Кое-что люди сами делают неправильно, хотя и неосознанно. Например, чаще всего дают обещания, которые не смогли выполнить в уходящем году. Да и, честно говоря, поставленные задачи не требуют, чтобы их решали.

Человеку достаточно просто подумать здесь и сейчас о том, что, к примеру, в новом году он сбросит вес. "Я могу похудеть в любой момент, когда захочу". Одна мысль об этом уже греет душу. Худеть в реальности необязательно.

Еще неприятный момент: люди всегда дают себе обещания, выполнение которых не приносит удовольствие. Потеть часами в спортзале, есть только здоровую пищу, жестко экономить? Спасибо, не надо. Пробовали этим заниматься в прошлом году, не понравилось.

Такие попытки часто заканчиваются прокрастинацией: откладыванием задачи сначала на завтра, потом на следующую неделю, месяц. Те же, кто упорствуют в желании непременно добиться успеха, встречаются с более мощным противником — силой привычки. Это те самые крепкие нейронные связи в мозге. Они подавляют рациональность, обманывают центр принятия решений.

Исходя из этого, наверное, самое разумное — дать себе одно-единственное обещание на Новый год и попытаться связать его выполнение с позитивными или нейтральными эмоциями с помощью, например, специальных упражнений, медитации.