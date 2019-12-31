Рельсобус "Орлан": жители Сахалина выбрали имя для нового транспорта

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новые сахалинские рельсобусы получили название "Орлан", за этот вариант проголосовали большинство участников опроса. Поезда новейшей модификации РА-3 будут носить это имя не только на острове, но и везде, где будут применяться.

Всего в опросах на официальных страницах областного правительства поучаствовали более 6,5 тысячи человек. За "Орлана" свои голоса отдали 1264 пользователя, на втором месте — "Снегирь" (862 голоса), на третьем — "Сивуч" (686 голосов). Пользователи соцсетей в итоге предложили около 100 вариантов названий, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Новый вид транспорта начал курсировать по Сахалину осенью этого года, после перешивки узкоколейки на общероссийский стандарт. РА-3 специально для островной железной дороги изготовили в Московской области.

Рельсовые автобусы способны развивать скорость до 120 километров в час. В вагонах предусмотрены кондиционер, светодиодное освещение, обеззараживатель воздуха, две санитарные комнаты. За безопасность людей отвечают система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации.