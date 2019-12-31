Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T00:11+0300
https://ria.ru/20191231/1563014474.html
Добровольный уход Бориса Ельцина с поста президента РФ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/57/1562845727_333:656:2782:2034_1036x0_80_0_0_f5fe6ab056a1decd2cc5124e77d71a84.jpg
РИА Новости

Добровольный уход Бориса Ельцина с поста президента РФ

00:11 31.12.2019
54
© РИА Новости / Александр МакаровПрезидент РФ Борис Николаевич Ельцин в своем рабочем кабинете
Президент РФ Борис Николаевич Ельцин в своем рабочем кабинете
© РИА Новости / Александр Макаров
31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин добровольно прекратил исполнение полномочий президента Российской Федерации и передал их председателю правительства Владимиру Путину.
Об этом решении Борис Ельцин объявил в своем телевизионном обращении к гражданам России в 12 часов дня. Он сказал, России следует входить в новое тысячелетие "с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми".
Борис Ельцин в своем обращении отметил, "посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое – Россия всегда теперь будет двигаться только вперед".
И он решил, что не должен мешать естественному ходу истории и еще полгода "держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее".
Ельцин пояснил, что уходит не по состоянию здоровья, а "по совокупности всех проблем", и попросил прощения у россиян за несбывшиеся мечты и за то, что не удалось оправдать надежды тех людей, которые верили, что удастся одним рывком "перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее".
Указ о сложении своих полномочий Борис Ельцин передал Владимиру Путину в присутствии патриарха Московского и всея Руси Алексия II (1929-2008, годы патриаршества 1990-2008), который также был приглашен к президенту.
Уже после отставки Ельцин описал в своей книге "Президентский марафон", как принималось это решение. Этому событию посвящена отдельная глава – "31 декабря".
Первая запись традиционного новогоднего обращения российского президента в 1999 году прошла, как обычно, 28 декабря. После записи обращения Ельцин объявил, что недоволен своим голосом и текстом и обращение должно быть переписано 31 декабря.
О его решении уйти с поста до срока в тот момент не знал никто, кроме премьер-министра Путина, первый разговор с которым на эту тему состоялся 14 декабря. Но о том, что первый президент России уйдет со своего поста именно 31 декабря, на тот момент не знал и Путин.
Первыми, кого Ельцин в своем окружении поставил в известность, стали глава администрации Александр Волошин и бывший глава Валентин Юмашев. Их Ельцин пригласил 28 декабря в Горки-9 к 18.00, где и объявил о своем решении.
Следующей о решении Ельцина узнала его дочь Татьяна – единственная из семьи. В своих мемуарах Ельцин отмечал, что стремился к тому, чтобы все прошло без сбоев. В случае утечки информации Ельцин был готов перенести свою отставку на более поздний срок.
О том, что обязанности президента будут возложены на него 31 декабря, Владимир Путин узнал 29 декабря утром.
Супруга президента, Наина Ельцина, узнала о его решении только 31 декабря утром.
В то же утро о решении президента уйти в отставку узнали сотрудники президентской администрации. По воспоминаниям Ельцина, новость повергла их в шок.
При записи обращения к жителям страны президент, по его словам, практически не волновался.
"Правда, один раз соринка в глаз попала. И я смахнул ее рукой", – написал он в "Президентском марафоне".
Когда Ельцин произнес последнюю фразу своего обращения, раздались аплодисменты – телегруппа стоя приветствовала его.
Вспоминая о своих ощущениях на тот момент, первый президент России пишет, что с удивлением осознал: настроение у него очень хорошее и бодрое.
За записью обращения последовала встреча с патриархом Алексием II, а затем – передача ядерного чемоданчика и встреча с силовыми министрами.
Около 13.00 первый российский президент попрощался со всеми и направился к выходу.
Свой уход из Кремля первый российский президент описал так: "Спустился к подъезду. Подъехала моя машина. Снег. Какой мягкий, чистый снег в Кремле! Хочется что-то важное сказать на прощание Владимиру Путину. Какой же тяжкий труд ему предстоит впереди. И как хочется ему хоть чем-то помочь. "Берегите... Берегите Россию", – говорю я ему. Путин посмотрел на меня, кивнул".
За несколько минут до наступления 2000 года в эфире вновь прозвучало обращение Бориса Ельцина к россиянам, после чего к жителям России обратился исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин.
26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран Владимир Путин.
Первый президент России Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
СправкиБорис ЕльцинРоссия
Рекомендуем
Город Пунта-дель-Эсте в Уругвае
Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин
Автомобили на Садовом кольце в Москве
Депутат предложил наказывать водителей за злоупотребление "аварийкой"
Владимир Путин плавает с дельфинами. Архивные кадры. 2000 год
Опубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти
Русская баня
Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
Экс-президент Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
СМИ: находившийся под домашним арестом экс-глава Nissan покинул Японию
Традиционные блюда новогоднего стола
Эксперт ВОЗ рассказал, как долго можно хранить новогодние блюда
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года
Новогодние обращения президентов России
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал США проверять своих послов на знание истории
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Празднование Нового года
Наступление Нового 2020 года в городах России по московскому времени
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин оценил работу следователей в 2019 году
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал запланированный доход от транзита газа
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии
07:54На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных
07:49Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве
07:39Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции
07:35СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan
07:30На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
07:16Шувалов рассказал о главных качествах Путина
07:10Помпео заявил, что США готовы снова ударить по "проиранским силам"
07:04Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз
06:56СМИ: Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
06:54Киркоров вступился за детей, которых обвинили в "вещизме"
06:52Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
06:49Упавшей с высоты приморской акробатке провели вторую операцию
06:46Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
06:42Патриарх Кирилл перед Новым годом помолится в храме Христа Спасителя
06:34Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
06:34Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
06:31Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе
06:28В Китае распространяется неизвестная пневмония
06:19В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Лента новостейМолния