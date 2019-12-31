Добровольный уход Бориса Ельцина с поста президента РФ

31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин добровольно прекратил исполнение полномочий президента Российской Федерации и передал их председателю правительства Владимиру Путину.

Об этом решении Борис Ельцин объявил в своем телевизионном обращении к гражданам России в 12 часов дня. Он сказал, России следует входить в новое тысячелетие "с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми".

Борис Ельцин в своем обращении отметил, "посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое – Россия всегда теперь будет двигаться только вперед".

И он решил, что не должен мешать естественному ходу истории и еще полгода "держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее".

Ельцин пояснил , что уходит не по состоянию здоровья, а "по совокупности всех проблем", и попросил прощения у россиян за несбывшиеся мечты и за то, что не удалось оправдать надежды тех людей, которые верили, что удастся одним рывком "перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее".

Указ о сложении своих полномочий Борис Ельцин передал Владимиру Путину в присутствии патриарха Московского и всея Руси Алексия II (1929-2008, годы патриаршества 1990-2008), который также был приглашен к президенту.

Уже после отставки Ельцин описал в своей книге "Президентский марафон", как принималось это решение. Этому событию посвящена отдельная глава – "31 декабря".

Первая запись традиционного новогоднего обращения российского президента в 1999 году прошла, как обычно, 28 декабря. После записи обращения Ельцин объявил, что недоволен своим голосом и текстом и обращение должно быть переписано 31 декабря.

О его решении уйти с поста до срока в тот момент не знал никто, кроме премьер-министра Путина, первый разговор с которым на эту тему состоялся 14 декабря. Но о том, что первый президент России уйдет со своего поста именно 31 декабря, на тот момент не знал и Путин.

Первыми, кого Ельцин в своем окружении поставил в известность, стали глава администрации Александр Волошин и бывший глава Валентин Юмашев. Их Ельцин пригласил 28 декабря в Горки-9 к 18.00, где и объявил о своем решении.

Следующей о решении Ельцина узнала его дочь Татьяна – единственная из семьи. В своих мемуарах Ельцин отмечал, что стремился к тому, чтобы все прошло без сбоев. В случае утечки информации Ельцин был готов перенести свою отставку на более поздний срок.

О том, что обязанности президента будут возложены на него 31 декабря, Владимир Путин узнал 29 декабря утром.

Супруга президента, Наина Ельцина, узнала о его решении только 31 декабря утром.

В то же утро о решении президента уйти в отставку узнали сотрудники президентской администрации. По воспоминаниям Ельцина, новость повергла их в шок.

При записи обращения к жителям страны президент, по его словам, практически не волновался.

"Правда, один раз соринка в глаз попала. И я смахнул ее рукой", – написал он в "Президентском марафоне".

Когда Ельцин произнес последнюю фразу своего обращения, раздались аплодисменты – телегруппа стоя приветствовала его.

Вспоминая о своих ощущениях на тот момент, первый президент России пишет, что с удивлением осознал: настроение у него очень хорошее и бодрое.

За записью обращения последовала встреча с патриархом Алексием II, а затем – передача ядерного чемоданчика и встреча с силовыми министрами.

Около 13.00 первый российский президент попрощался со всеми и направился к выходу.

Свой уход из Кремля первый российский президент описал так: "Спустился к подъезду. Подъехала моя машина. Снег. Какой мягкий, чистый снег в Кремле! Хочется что-то важное сказать на прощание Владимиру Путину. Какой же тяжкий труд ему предстоит впереди. И как хочется ему хоть чем-то помочь. "Берегите... Берегите Россию", – говорю я ему. Путин посмотрел на меня, кивнул".

За несколько минут до наступления 2000 года в эфире вновь прозвучало обращение Бориса Ельцина к россиянам, после чего к жителям России обратился исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин.

26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран Владимир Путин