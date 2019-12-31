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Культура
2019-12-31T21:22+0300
https://ria.ru/20191231/1563000950.html
"Союз спасения" стал самым обсуждаемым фильмом года
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РИА Новости

"Союз спасения" стал самым обсуждаемым фильмом года

21:18 31.12.2019 (обновлено: 21:22 31.12.2019)
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© Дирекция кино (2019)Кадр из фильма " Союз спасения"
Кадр из фильма Союз спасения
© Дирекция кино (2019)
Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
Все материалы
"Жестокость мне простят, а слабость никогда", — говорит молодой император Николай I перед подавлением восстания декабристов. Тем не менее он дал мятежникам шанс спокойно разойтись, заявив, что даже не желает знать их имена. Восстановить историческую справедливость, тем более в кино, — дело практически невозможное: слишком многое в результате останется за кадром. О том, удалось ли это создателям "Союза спасения" и почему этот фильм стал самым обсуждаемым за последнее время, — в материале РИА Новости.
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Софья Эрнст в роли Анны Бельской
Софья Эрнст в роли Анны Бельской
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
Софья Эрнст в роли Анны Бельской

Мощное продвижение

"Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.
Безусловно, грандиозный проект: блестящий актерский состав, впечатляющие батальные сцены, бережное воссоздание интерьеров и костюмов той эпохи.
У фильма есть официальный сайт, в нем много действительно полезной информации, которую стоит изучить прежде, чем пойти в кино.
Потому что в кино во время просмотра придется подсобраться: уследить за всеми героями и сюжетными линиями "Союза спасения" порой сложно. Персонажи вводятся с титрами-пояснениями (буквально на несколько секунд), отвлеклись ненадолго — и пропустили что-то важное.
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Кадр из фильма "Союз спасения"
Кадр из фильма Союз Спасения
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
Кадр из фильма "Союз спасения"
Идея создателей: мы должны знать как можно больше о самых ярких вехах российской истории. Восстание декабристов — одна из них. Возможно, излишне романтизированная или конъюнктурная на разных этапах развития государства, возможно недо- или переоцененная. Но однозначно — важная.

"Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист — российская история", — рассказал журналистам продюсер Константин Эрнст.

"Это картина о первом серьезном противостоянии людей, которые желали своей Родине лучшего", — говорит режиссер-постановщик Андрей Кравчук. — И те, кто был на стороне правительства и Николая I, и те, кто был на стороне декабристов".
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Кадр из фильма "Союз спасения"
Кадр из фильма Союз Спасения
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
Кадр из фильма "Союз спасения"
Кстати, на Первом канале вышел еще и документальный фильм — "Дело декабристов", в нем в подробностях, минута за минутой, восстанавливаются события тех дней. Его также стоит посмотреть, чтобы лучше понять, что же происходило на самом деле в Российской империи начала XIX века.
"В советское время участники восстания рисовались романтиками и героями. Но сейчас точно известно главное: мотивы у декабристов были очень разные. Среди зачинщиков были и те, кто готов был предать своих друзей или желал обогатиться", — считает режиссер-постановщик "Дела декабристов" Максим Беспалый.

Исторический облик

В "Союзе спасения" центр российской столицы — Санкт-Петербурга — такой, каким он был в начале XIX века (Зимний дворец — не салатового, а персикового цвета, Исаакиевский собор — в лесах, еще строится).
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Кадр из фильма "Союз спасения"
Кадр из фильма Союз Спасения
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
Кадр из фильма "Союз спасения"
Костюмы для грандиозной киноэпопеи шили в нескольких мастерских, сукно для мундиров специально изготовили по старым технологиям. Отдельно плели пояса для офицеров и воссоздавали ордена для каждого из героев.
А в Белгородской области специально построили целую кинодеревню — Васильково. Часть сцен "в Малороссии" снимали летом, часть — поздней осенью и зимой прошлого года. Эти места выбирал оператор-постановщик картины Игорь Гринякин (он сам из Белгорода). По его словам, тогда в съемках были задействованы более двух тысяч человек — массовка, в основном местные жители: "Кто‑то смог летом, кто‑то зимой. Кого ни встречу, все говорят: "А я у вас снимался".
© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"Кадр из фильма "Союз спасения"
Кадр из фильма Союз спасения
© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
Кадр из фильма "Союз спасения"
Кстати, в кинодеревне, построенной в Шебекинском округе, планируется организовать этнографический музей — если она переживет зиму.

Угадай мелодию

На протяжении всего фильма практически непрерывно звучит музыка (композитор Дмитрий Емельянов). В саундтреке "Союза спасения" также можно услышать узнаваемые песни российских рок-групп (без слов, в симфонической аранжировке).
Это, к примеру, "Прогулки по воде" ("Наутилус Помпилиус"):
— Видишь, там на горе возвышается крест,
Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем...
или "Владивосток 2000" ("Мумий Тролль"):
— Уходим, уходим, уходим,
Наступят времена почище…
© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз спасения
1 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз Спасения
2 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз Спасения
3 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз спасения
4 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз Спасения
5 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-Рюмина
Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-Рюмина
6 из 7
Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-Рюмина
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз спасения
7 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
1 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
2 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
3 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
4 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
5 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
6 из 7
Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-Рюмина
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
7 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
Во время сцены перехода мятежников через замерзшую Неву (лед которой раскалывается от ударов царских орудий) звучит мелодия песни "Улетай" российской группы МЭD DОГ:
— Все прошло,
С неба прозвучит "Прощай!"
Улетай, улетай, улетай…
А когда Николай I разговаривает со своим маленьким сыном Сашей (будущим императором Александром II), начинается мелодия одной из самых известных песен Басты "Сансара"— и продолжается во время сцены казни пяти декабристов.
— Наши дети будут лучше, чем мы.
Когда меня не станет, — я буду петь голосами
Моих детей и голосами их детей.
Нас просто меняют местами,
Таков закон сансары, круговорот людей.

Актеры и герои

В "Союзе спасения" великолепный актерский состав: Максим Матвеев (Трубецкой), Павел Прилучный (Пестель), Леонид Бичевин (Муравьев-Апостол), Александр Домогаров (Милорадович), Игорь Петренко (Баранов), Иван Янковский (Бестужев-Рюмин), Антон Шагин (Рылеев), Софья Эрнст (Анна Бельская, вымышленный персонаж), Ингеборга Дапкунайте (княгиня Бельская, мать Анны), Александр Лазарев — младший (Бенкендорф), Сергей Колтаков (Мордвинов), Владислав Ветров (Гебель), Александр Устюгов (Орлов) и многие другие — всех не перечислить.
© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз спасения
1 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз Спасения
2 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Софья Эрнст в роли Анны Бельской
Софья Эрнст в роли Анны Бельской
3 из 7
Софья Эрнст в роли Анны Бельской
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого
Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого
4 из 7
Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого
Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого
5 из 7
Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-Рюмина
Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-Рюмина
6 из 7
Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-Рюмина
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"

Кадр из фильма "Союз спасения"

Кадр из фильма Союз Спасения
7 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
1 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"
2 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
3 из 7
Софья Эрнст в роли Анны Бельской
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
4 из 7
Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
5 из 7
Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
6 из 7
Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-Рюмина
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
7 из 7

Кадр из фильма "Союз спасения"

© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
И конечно, нельзя не упомянуть отдельно Ивана Колесникова и Виталия Кищенко — исполнителей ролей Императоров Всероссийских Николая I и Александра I.
Обо всем, впрочем, подробно не расскажешь — надо идти и смотреть: это редкая по масштабу и значимости отечественная кинодрама.

"В истории все подчиняется неподвластным нашему пониманию циклам, которые с тяжестью и бескомпромиссностью мельничных жерновов в каждый следующий век проворачивают одни и те же сюжеты, — считает продюсер "Союза спасения" Константин Эрнст. — А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят".

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КультураАвторыМнение - АвторыАнатолий МаксимовСанкт-ПетербургНиколай IАлександр Лазарев (младший)Мумий ТролльБаста (Василий Вакуленко)Максим МатвеевКонстантин ЭрнстАлексей ГуськовАлександр ДомогаровНовости культурыКино и сериалы
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