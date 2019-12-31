"Время Барби прошло". Откровения руководителей брачных агентств

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Мария Семенова. В эпоху сайтов для онлайн-знакомств все еще существуют брачные агентства. Здесь женщинам обещают встречу с мужчинами из "высшей касты", особым спросом пользуются иностранцы. Если потенциальная пара не говорит на одном языке, агентство организует общение через переводчика. Гонорар современных свах может измеряться сотнями тысяч рублей. Так, контракт "до результата", который заканчивается, когда клиент создаст пару, в одной из компаний стоит 320 тысяч рублей. Кто и зачем пользуется такими услугами, выясняло РИА Новости.

"Быть на равных"

Анна Кайслер два с половиной года живет с молодым человеком в Австрии, хотя еще несколько лет назад даже не знала немецкий (официальный язык страны). Анна не скрывает: она давно мечтала о романе с иностранцем.

"У меня были отношения с русскими, но меня привлекали иностранцы — не потому, что было дикое желание получить паспорт (его и сейчас нет), просто они интереснее. Много ребят в моем возрасте ничем не интересуются: не хотят ни учиться, ни работать, у них нет никаких планов на ближайшее будущее. Я всегда старалась ходить на курсы, развиваться. Мне нужен был молодой человек, с которым мы будем на равных: я же не могу обеспечивать мужчину, это неправильно. Дело не в стране, а в людях", — объясняет она свою позицию.

© Фото : из личного архива Анны Кайслер Анна Кайслер © Фото : из личного архива Анны Кайслер Анна Кайслер

Сначала Анна попытала удачу в приложениях для знакомств, но быстро устала от бесконечных предложений на одну ночь и неприличных фото. Тогда девушка обратилась в московское брачное агентство — с его руководителем Жанной Захаровой она была знакома раньше. "Я достаточно много путешествовала, у меня были знакомые из Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, но завязать отношения было достаточно сложно".

Ее будущий ухажер, австриец Кристоф, не говорил по-русски, Анна не знала немецкого. Брачное агентство организовало их первое свидание: он, она и переводчик.

"Сейчас, после того как я переехала в Австрию, начала учиться, завела новые знакомства, могу назвать себя контактным человеком. Но тогда я была достаточно закрытой, молодой человек тоже оказался застенчивым, и еще переводчик — было тяжело. Я интересовалась, где он работал и учился, то же самое он спрашивал у меня. Потом мы как-то приспособились, общались через онлайн-переводчик, много переписывались, созванивались по скайпу. Я прошла ускоренные курсы немецкого и уже через пару месяцев смогла нормально говорить с Кристофом", — рассказывает Кайслер.

© Фото : из личного архива Анны Кайслер Анна Кайслер © Фото : из личного архива Анны Кайслер Анна Кайслер

Теперь она учится на переводчика, подрабатывает риелтором и продавцом в ювелирном магазине. "Мой молодой человек может меня содержать, но я хочу, чтобы мы вместе откладывали на какие-то планы, отпуск. Для меня так лучше — я с 14 лет работаю, в шестнадцать мне уже было стыдно просить денег у отца. Не могу сидеть без дела".

"Иностранцы ищут девушек в России"

По словам собеседницы, у нее немало знакомых, которые ищут будущих жен именно в России. "Европейки уделяют много времени работе, учебе, им больше ничего не нужно, они задумываются о семье ближе к тридцати пяти. Среди них я встречаю мало ухоженных, красивых женщин. Это был шок, для меня уход за собой — первостепенная вещь. А мужчине нужна жена, которая будет следить за домом, чтобы он пришел — и все приготовлено, чисто, убрано. Хоть я работаю и учусь, у меня все так распределено, что хватает времени и на мужа, и на быт", — говорит Анна.

У ее возлюбленного отношения с соотечественницами не сложились. Он не намеревался взять в жены исключительно россиянку, но обратился в брачное агентство, потому что ему был интересен такой опыт. "Одна девушка ему изменяла довольно долгое время, а он на это закрывал глаза — не знаю почему. Вторая была, мягко говоря, странная: не обращала на него внимания, они стали жить вместе, но не было ничего, кроме холода", — делится подробностями Кайслер.

"В Европе развито феминистское движение, и мужчины охотно знакомятся с женщинами из России или с Украины. Есть стереотип, что они более покладистые, теплые, душевные", — поясняет руководитель брачного агентства Юлия Антоненко.

Юлия замечает, что около 20% ее клиенток приходят, чтобы познакомиться с иностранцами. "Как правило, в этом случае мужчина берет на себя обязательства обеспечивать свою девушку или супругу. Мы сразу предупреждаем, что ей нужно дать хотя бы год-два на адаптацию. Иностранцы обычно к этому готовы", — утверждает Антоненко.

"Остерегаются таких знакомств"

В брачных агентствах не скрывают: здесь рады не всем клиентам. Например, на сайте одной из организаций сказано, что с мужчинами из СНГ не работают, зато бесплатно разместят анкеты красивых девушек, которым меньше 25 лет. Откажут альфонсам, но помогут будущим содержанкам — о последнем, впрочем, прямо не говорят.

Жанна Захарова, руководитель брачного агентства, рассказывает, что не будет связываться с представителями сексуальных меньшинств, людьми с психическими заболеваниями и теми, кто предъявляет нереальные требования к партнеру при скромных исходных данных.

"Если мужчина ни внешне, ни внутренне, ни финансово не представляет из себя ничего особенного, но хочет исключительно девушку модельной внешности, мы объясняем, что его пожелания неуместны. Если он согласен, работаем, если нет — отказываем", — комментирует Юлия Антоненко.

Кроме того, Антоненко подчеркнула, что не работает с вернувшимися из мест заключения: "Были случаи, когда обращались мужчины с криминальным прошлым, но женщины остерегаются подобных знакомств, мы не готовы брать на себя такой риск".

"Женщине после 45 сложно найти пару"

Несмотря на огромное количество сервисов для знакомств в Сети, руководители брачных агентств не сомневаются в том, что их услуги будут востребованы.

"К нам приходят люди, настроенные на серьезные отношения. Поначалу они сидят на сайтах знакомств — кого-то хватает на день, кого-то на месяц, но там находят свою половинку единицы. Это занимает много времени: нужно просмотреть миллионы профилей, ответить на тысячу сообщений, отфильтровать людей, которые вообще не настроены на длительные отношения. К тому же на таких ресурсах много неактуальной информации, фейковых фотографий, там ищут развлечений люди, уже состоящие в браке. В итоге до реальной встречи мало у кого доходит. А у нас есть первичный фильтр. Очень удобно, когда показывают только актуальные анкеты. К примеру, если мужчина ищет женщину без детей или, наоборот, с ребенком, у нас он может быть уверен, что получит правдивую информацию", — говорит Антоненко.

По ее опыту, среди клиентов в возрасте от 28 до 40 лет больше мужчин. А вот на пятом десятке женщины чаще приходят, чтобы устроить судьбу, чем представители сильного пола, но сталкиваются с трудностями.

"Женщине после 45 лет очень сложно найти пару. Большинство мужчин не хотят знакомиться с ровесницами. Они ищут спутницу моложе и находят", — конкретизирует Антоненко.

Брачные агентства обычно работают на основании срочного контракта, который заключается на несколько месяцев. "Не всегда результат зависит от нас, важно, слушают ли клиенты рекомендации. Надо же не просто выбрать человека по анкете, как в магазине, а заинтересовать собеседника. Конечно же, не все договоры заканчиваются сложившимися отношениями. По условиям некоторых контрактов, клиент доплачивает нам часть суммы, если результат достигнут. Результатом считается, как правило, месяц отношений", — объясняет Антоненко.

Специалисты агентств привыкли к любым требованиям. "Кто-то хочет женщину приятной полноты, кто-то — только гимнастку или балерину. Точно так же и у дам. Все очень разные, только кажется, что мы все желаем одного и того же. Мы говорим, что хотим семью, серьезных отношений, понимания, любви, доверия. Но каждый человек вкладывает в эти слова разный смысл", — замечает Жанна Захарова.

Она вспоминает наиболее "креативный" запрос клиента, который буквально выходит за границы здравого смысла. "Однажды к нам пришел человек и принес пять листов формата А4 мелким шрифтом с требованиями к будущей избраннице — вплоть до формы ногтей и ушных раковин, длины ресниц. Также она должна была знать поэзию Бродского, уметь танцевать на пуантах, играть на гитаре, читать карту звездного неба, петь. Это уже в каком-то смысле отклонение, мы отказали ему", — признается Захарова.

По словам Антоненко и Захаровой, основная масса клиентов — не те, кто ищет "люксовых" знакомств, а обычные люди, уставшие от одиночества.

"Им плохо и тяжело, не на кого опереться, не с кем что-то обсудить, поделиться проблемами. Да, у них, возможно, есть друзья и приятели, но это несколько другое. Многие приходят в состоянии довольно серьезной депрессии. Однако всех объединяет желание что-то изменить в своей жизни, я считаю, это самое главное", — подчеркивает Захарова.

В брачных агентствах можно получить не только помощь в поиске потенциального жениха или невесты — там также работают психологи, фотографы, визажисты.

"Акцент смещается"

Жанна Захарова рассказывает: время от времени к ней обращаются женщины, "которых интересуют мужчины в качестве банкомата". Она не отказывает таким клиенткам, однако сейчас подобрать пару для меркантильной девушки не так просто, как раньше.