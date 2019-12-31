Зимние узоры и тысячи огней: новогодняя подсветка российских городов

На Кремлевской набережной в Казани в канун праздников вырос Сказочный городок.
На Кремлевской набережной в Казани в канун праздников вырос Сказочный городок.
У Центра семьи "Казан" установили 35-метровую елку, поверх которой натянута специальная сетка из более чем 90 тысяч светодиодов.
У Центра семьи "Казан" установили 35-метровую елку, поверх которой натянута специальная сетка из более чем 90 тысяч светодиодов.
Новогодняя иллюминация на фоне Мечети Кул-Шариф в Казани.
Новогодняя иллюминация на фоне Мечети Кул-Шариф в Казани.
Сказочный городок на Кремлевской набережной в Казани посвятили героям "Щелкунчика".
Сказочный городок на Кремлевской набережной в Казани посвятили героям "Щелкунчика".
В Краснодаре световые инсталляции украсили футбольный стадион и прилегающий к нему парк Галицкого.
В Краснодаре световые инсталляции украсили футбольный стадион и прилегающий к нему парк Галицкого.
Световая иллюминация сделала Краснодар похожим на сверкающий лабиринт.
Световая иллюминация сделала Краснодар похожим на сверкающий лабиринт.
Главная новогодняя елка Красноярска — 55-метровая красавица на острове Татышев посреди Енисея — оказалась самой высокой в России.
Главная новогодняя елка Красноярска — 55-метровая красавица на острове Татышев посреди Енисея — оказалась самой высокой в России.
Набережная Енисея к праздникам превратилась в "Парк льда и снега" — так называется появившийся здесь новогодний городок.
Набережная Енисея к праздникам превратилась в "Парк льда и снега" — так называется появившийся здесь новогодний городок.
В Санкт-Петербурге Невский проспект, Дворцовую площадь, Московский проспект сияют разноцветными огнями.
В Санкт-Петербурге Невский проспект, Дворцовую площадь, Московский проспект сияют разноцветными огнями.
Световые композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья.
Световые композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья.
Ялта в этом году — новогодняя столица Крыма. К празднику набережная засияла праздничной иллюминацией.
Ялта в этом году — новогодняя столица Крыма. К празднику набережная засияла праздничной иллюминацией.
В Москве к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.
В Москве к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.
На Лубянской площади развернули световой шатер с цифрами наступающего года.
На Лубянской площади развернули световой шатер с цифрами наступающего года.
На Тверском бульваре смонтировали световой коридор.
На Тверском бульваре смонтировали световой коридор.
Огромный снежный шар на Тверском бульваре.
На Манежной площади вырос таежный лес из 450 искусственных елей с сотней тысяч новогодних игрушек и ста километрами гирлянд.
На Манежной площади вырос таежный лес из 450 искусственных елей с сотней тысяч новогодних игрушек и ста километрами гирлянд.
В "Сокольниках" в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем организовали фестиваль ледяных скульптур.
В "Сокольниках" в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем организовали фестиваль ледяных скульптур.
Патриарший мост украсила световая декорация.
На Поклонной горе установили самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар. Его высота — 20 метров.
На Поклонной горе установили самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар. Его высота — 20 метров.