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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-31T11:42+0300
https://ria.ru/20191231/1562894669.html
Зимние узоры и тысячи огней: новогодняя подсветка российских городов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/85/1562928544_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_94028ab7980af62b9a4eec0545c6f66b.jpg
РИА Новости

Зимние узоры и тысячи огней: новогодняя подсветка российских городов

10:00 31.12.2019 (обновлено: 11:42 31.12.2019)
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До Нового года остались считанные часы, можно прогуляться по нарядным улицам, чтобы зарядиться атмосферой праздника. Яркие световые инсталляции, украшающие российские города, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На Кремлевской набережной в Казани в канун праздников вырос Сказочный городок.

Новогодняя иллюминация в Сказочном городке на Кремлевской набережной в Казани
1 из 19

На Кремлевской набережной в Казани в канун праздников вырос Сказочный городок.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

У Центра семьи "Казан" установили 35-метровую елку, поверх которой натянута специальная сетка из более чем 90 тысяч светодиодов.

Люди на открытии елки у центра семьи Казан в Казани
2 из 19

У Центра семьи "Казан" установили 35-метровую елку, поверх которой натянута специальная сетка из более чем 90 тысяч светодиодов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация на фоне Мечети Кул-Шариф в Казани.

Прохожие фотографируются у новогодней иллюминации на фоне Мечети Кул-Шариф в Казани
3 из 19

Новогодняя иллюминация на фоне Мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сказочный городок на Кремлевской набережной в Казани посвятили героям "Щелкунчика".

Новогодняя иллюминация в Сказочном городке на Кремлевской набережной в Казани
4 из 19

Сказочный городок на Кремлевской набережной в Казани посвятили героям "Щелкунчика".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Краснодаре световые инсталляции украсили футбольный стадион и прилегающий к нему парк Галицкого.

Световая иллюминация в парке Галицкого в Краснодаре
5 из 19

В Краснодаре световые инсталляции украсили футбольный стадион и прилегающий к нему парк Галицкого.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Световая иллюминация сделала Краснодар похожим на сверкающий лабиринт.

Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре
6 из 19

Световая иллюминация сделала Краснодар похожим на сверкающий лабиринт.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Главная новогодняя елка Красноярска — 55-метровая красавица на острове Татышев посреди Енисея — оказалась самой высокой в России.

Установка главной новогодней елки высотой 55 метров на острове Татышев посреди реки Енисей в Красноярске
7 из 19

Главная новогодняя елка Красноярска — 55-метровая красавица на острове Татышев посреди Енисея — оказалась самой высокой в России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Набережная Енисея к праздникам превратилась в "Парк льда и снега" — так называется появившийся здесь новогодний городок.

Посетители в Парке льда и снега, открытом к новогодним праздникам на набережной Енисея в Красноярске
8 из 19

Набережная Енисея к праздникам превратилась в "Парк льда и снега" — так называется появившийся здесь новогодний городок.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге Невский проспект, Дворцовую площадь, Московский проспект сияют разноцветными огнями.

Новогодняя подсветка Невского проспекта в Санкт-Петербурге
9 из 19

В Санкт-Петербурге Невский проспект, Дворцовую площадь, Московский проспект сияют разноцветными огнями.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Световые композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья.

Вид на здание главного Адмиралтейства с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
10 из 19

Световые композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский

Ялта в этом году — новогодняя столица Крыма. К празднику набережная засияла праздничной иллюминацией.

Световая инсталляция на набережной в Ялте
11 из 19

Ялта в этом году — новогодняя столица Крыма. К празднику набережная засияла праздничной иллюминацией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Москве к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.

Прохожие на Красной площади в Москве
12 из 19

В Москве к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На Лубянской площади развернули световой шатер с цифрами наступающего года.

Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
13 из 19

На Лубянской площади развернули световой шатер с цифрами наступающего года.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На Тверском бульваре смонтировали световой коридор.

Прохожие на Тверском бульваре в Москве
14 из 19

На Тверском бульваре смонтировали световой коридор.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Огромный снежный шар на Тверском бульваре.

Огромный снежный шар на Тверском бульваре в Москве
15 из 19

Огромный снежный шар на Тверском бульваре.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На Манежной площади вырос таежный лес из 450 искусственных елей с сотней тысяч новогодних игрушек и ста километрами гирлянд.

Световая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
16 из 19

На Манежной площади вырос таежный лес из 450 искусственных елей с сотней тысяч новогодних игрушек и ста километрами гирлянд.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В "Сокольниках" в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем организовали фестиваль ледяных скульптур.

Посетители на фестивале снежных и ледяных скульптур в парке Сокольники
17 из 19

В "Сокольниках" в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем организовали фестиваль ледяных скульптур.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Патриарший мост украсила световая декорация.

Конструкции со светодиодами на Патриаршем мосту. На дальнем плане: храм Христа Спасителя
18 из 19

Патриарший мост украсила световая декорация.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

На Поклонной горе установили самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар. Его высота — 20 метров.

Светящийся новогодний шар, установленный на Поклонной горе в Москве
19 из 19

На Поклонной горе установили самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар. Его высота — 20 метров.

© РИА Новости / Мария Девахина
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