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Биография Валентина Близнюка
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РИА Новости

Биография Валентина Близнюка

23:52 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидГлавный конструктор, руководитель работ по созданию самого мощного в мире стратегического сверхзвукового ракетоносца Ту -160 Валентин Близнюк
Главный конструктор, руководитель работ по созданию самого мощного в мире стратегического сверхзвукового ракетоносца Ту -160 Валентин Близнюк
© РИА Новости / Максим Богодвид
Главный конструктор, руководитель работ по созданию самого мощного в мире стратегического сверхзвукового ракетоносца Ту -160 Валентин Близнюк. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк скончался на 92-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.
Ниже приводится биографическая справка.
Валентин Иванович Близнюк, главный конструктор ОАО "Туполев", руководитель работ по самому мощному в мире стратегическому авиационному комплексу Ту-160, родился 12 апреля 1928 года в селе Малороссийское Самарского района Восточно-Казахстанской области СССР.
В 1953 году окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе.
С 1952 года Близнюк работал в конструкторском бюро А. Н. Туполева, где в первые годы принимал участие в разработке тактического ударного самолета Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95.
В 1957 году в ОКБ Туполева было создано подразделение беспилотной авиационной техники под руководством Алексея Андреевича Туполева. В нем Валентин Близнюк руководил разработкой технических проектов беспилотных комплексов, в том числе Ту-121 "C", Ту-123, Ту-143, Ту-141, а также, с начала 1970-х годов - разработкой воздушно-космических систем - ударной беспилотной Ту-130 "ДП" и орбитального пилотируемого летательного аппарата Ту-136 "Звезда".
Валентин Близнюк внес значительный вклад в разработку первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 - был начальником отдела "Общих видов" этого проекта, затем заместителем главного конструктора.
Работа над стратегическим авиационным комплексом Ту-160 началась в конце 1960-х годов с активным участием Валентина Близнюка.
В 1975 году Близнюк стал главным конструктором проекта и заместителем генерального конструктора ММЗ "Опыт" Алексея Туполева. Валентин Близнюк не только осуществлял общее руководство проектом, но и непосредственно руководил разработкой аэродинамической схемы самолета, его силовой установки, включая многие инновационные разработки.
В 1981 году разработанный Близнюком Ту-160 впервые поднялся в воздух, а в 1987 году поступил на вооружение ВВС СССР.
В последние годы Валентин Близнюк в качестве главного конструктора, а позднее - советника генерального директора ПАО "Туполев" руководил работами по модификации, модернизации и дооснащению комплекса Ту-160, благодаря которым он до сих пор считается самым мощным в мире. Кроме того, под его руководством разрабатывался проект грузового самолета Ту-330.
Валентин Близнюк был лауреатом Государственной премии СССР, Почетным авиастроителем, был награжден орденами "Трудового Красного Знамени" и "За заслуги перед Отечеством IV степени", "Знак Почета", юбилейными медалями Академика А.Н. Туполева и создателя ракетного авиационного вооружения А.Я. Березняка, Главного маршала авиации А.Е. Голованова, а также медалями Росавиакосмоса "Звезда Икара" и "Звезда Голубой планеты".
За большой вклад Валентина Близнюка в создание авиационной техники для ВВС Решением Военного Совета 37-й Воздушной армии Верховного Главнокомандования (стратегического назначения) в 2006 году боевому модернизированному ракетоносцу-бомбардировщику Ту-160 (бортовой номер "19") было присвоено почетное наименование "Валентин Близнюк".
Валентин Близнюк умер 30 декабря 2019 года.
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