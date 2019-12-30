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Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник
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РИА Новости

Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник

22:33 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим ТумановСамолет Ту-160
Самолет Ту-160
© РИА Новости / Максим Туманов
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк скончался на 92-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.
"К сожалению, Валентин Иванович умер", - сказал собеседник агентства.
Советский авиаконструктор, лауреат Государственной премии СССР, сотрудник ОКБ Туполева Валентин Иванович Близнюк родился 12 апреля 1928 года, ему был 91 год. В частности, он руководил работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
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Ту-160РоссияОбщество
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