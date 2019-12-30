Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник

Советский авиаконструктор, лауреат Государственной премии СССР, сотрудник ОКБ Туполева Валентин Иванович Близнюк родился 12 апреля 1928 года, ему был 91 год. В частности, он руководил работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.