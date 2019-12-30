Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T23:42+0300
https://ria.ru/20191230/1563035141.html
Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну "адом"
https://cdn24.img.ria.ru/images/147996/61/1479966176_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_78e0f5de1df829bd0d721f9ca4f3412a.jpg
РИА Новости

Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну "адом"

23:42 30.12.2019
1543
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сеул, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 30 дек – РИА Новости. Большинство молодых южнокорейцев хотят уехать из своей страны, называя ее "адом", пишет газета "Хангёре" со ссылкой на результаты социологического исследования.
По данным издания, восемь из десяти южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет считают свою родину "адом", а 75% заявили, что надеются уехать. При этом уровень тревожности среди женщин выше, чем у мужчин.
Данные соответствующего исследования были представлены на 119-м форуме по гендерному равенству Корейского института развития женщин (KWDI). Это правительственный исследовательский центр при канцелярии премьер-министра.
В группе представителей старшего поколения (от 35 до 59 лет) только 64% рассматривали Южную Корею как "ад", а о своем желании уехать сообщили 65%.
В ходе исследования были проанализированы данные 5 тысяч южнокорейцев от 19 до 59 лет, погрешность составляет 5%.
Флаг Республики Корея
6 декабря, 09:01
Южная Корея намерена выделить КНДР пять миллионов долларов гумпомощи
15157404
Обсудить 4
Южная КореяСеулВ мире
Рекомендуем
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
"Опоздали на год": Forbes оценил санкции против "Северного потока – 2"
Здание посольства РФ в Варшаве
Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой
Певица Наргиз Закирова
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске неизвестный напал на полицейских в подъезде дома
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Рабочий на газовой станции на Украине
В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
Еда на борту самолета
Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс в самолете
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич осудил слова американского посла о Второй мировой войне
Самолет Ту-160
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
03:36Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
Лента новостейМолния