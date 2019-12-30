"Опоздали на год": Forbes оценил санкции против "Северного потока – 2"

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Американское издание Forbes считает, что санкции против проекта "Северный поток – 2" не помешают строительству трубопровода.
Издание отмечает, что США опоздали на год с введением ограничительных мер против против газопровода.
"Северный поток – 2" всегда был пощечиной для Украины", - отмечается в статье.
При этом издание обращает внимание, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, США лишатся одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им сложнее будет продвигать поставки своего СПГ в Европе.
"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", - считает издание.
"Северный поток – 2"
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Трубопровод такде пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против строительство выступала Украина, которая опасалась потерять транзит российского голубого топлива через свою территорию после реализации "Северного потока – 2".
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Проект также активно критикуют американские власти, планирующие нарастить поставки собственного сжиженного газа в европейские страны. Более того, Минфин США в конце декабря сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток – 2" и Турецкий поток. Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку газопроводов, немедленно прекратить строительство.
В поддержку проекта выступают Германия, Австрия и Норвегия. Власти этих стран не раз подчеркивало, что "Северный поток – 2" должен укрепить европейскую энергетическую безопасность. Кроме того, руководство Евросоюза осудила введение американских ограничительных мер против проекта.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев выразил уверенность, что "Северный поток – 2" будет достроен вопреки санкциям. По словам главы Минэнерго Александра Новака, проект будет запущен до конца 2020 года.