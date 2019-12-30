"Опоздали на год": Forbes оценил санкции против "Северного потока – 2"

Издание отмечает, что США опоздали на год с введением ограничительных мер против против газопровода.

"Северный поток – 2" всегда был пощечиной для Украины ", - отмечается в статье.

При этом издание обращает внимание, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, США лишатся одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им сложнее будет продвигать поставки своего СПГ в Европе.

"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", - считает издание.

"Северный поток – 2"

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Трубопровод такде пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Против строительство выступала Украина, которая опасалась потерять транзит российского голубого топлива через свою территорию после реализации "Северного потока – 2".

Проект также активно критикуют американские власти, планирующие нарастить поставки собственного сжиженного газа в европейские страны. Более того, Минфин США в конце декабря сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток – 2" и Турецкий поток. Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку газопроводов, немедленно прекратить строительство.

В поддержку проекта выступают Германия, Австрия и Норвегия. Власти этих стран не раз подчеркивало, что "Северный поток – 2" должен укрепить европейскую энергетическую безопасность. Кроме того, руководство Евросоюза осудила введение американских ограничительных мер против проекта.