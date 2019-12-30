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Глава Ингушетии поздравил с Новым годом девочку, избитую тетей в июле
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РИА Новости

Глава Ингушетии поздравил с Новым годом девочку, избитую тетей в июле

21:32 30.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник побывал в гостях и поздравил с наступающим Новым годом девочку, которой ампутировали руку после издевательств тети, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. В среду ее выписали из клиники. В четверг она вместе с матерью вернулась в Ингушетию, где им на год сняли двухкомнатную квартиру в Магасе.
"Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи. История на этом не окончена, предстоит еще много работы. Мы сделаем все, чтобы девочка получила необходимую заботу, которую заслужила", – приводит пресс-служба слова Калиматова.
Отмечается, что двух братьев девочки уже определили в школу, а ей самой еще предстоит установить протез на правой руке.
"Глава республики пожелал ребенку скорейшего выздоровления и успешного прохождения предстоящей реабилитации, а маме девочки – терпения. Он также оказал семье материальную помощь и вручил новогодние подарки", - уточняет пресс-служба.
В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тете ребенка предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, детский омбудсмен Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.
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