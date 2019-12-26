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Выписанная из больницы избитая девочка и ее мать вернулись в Ингушетию
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РИА Новости

Выписанная из больницы избитая девочка и ее мать вернулись в Ингушетию

13:52 26.12.2019
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© Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в InstagramДевочка Аиша из Ингушетии после операции
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
© Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в Instagram
НАЛЬЧИК, 26 дек - РИА Новости. Выписанная московской больницы семилетняя девочка из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, в четверг прилетела в республику вместе с матерью, сообщили в пресс-службе главы региона.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. В среду ее выписали из клиники.
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В четверг в аэропорту Магаса девочку встречали представители администрации главы республики, детский омбудсмен Зарема Чахкиева и представители муниципальных властей. "Ребенок чувствует себя хорошо. Она активная, бегает. Я очень рада, что мы с ней снова вместе", - сказала ее мать журналистам.
Чахкиева сообщила, что региональные власти будут внимательно отслеживать дальнейшую судьбу девочки. "На сегодняшний день все условия для ребенка и мамы созданы. Член Совета Федерации Белан Хамчиев оплатил им на год квартиру в Магасе, причем мы специально искали жилье, чтобы школа была рядом. В дальнейшем совместно с органами опеки, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних будем отслеживать судьбу ребенка", - сказала она.
По словам Чахкиевой, возможно, девочка на первоначальном этапе будет обучаться в школе дистанционно или перейдет на домашнее обучение. "Еще не решен и вопрос по поводу протеза, там есть несколько нюансов, когда его ставить, сейчас или позже", - добавила омбудсмен.
В пресс-службе уточнили, что девочка вместе с матерью будет проживать в двухкомнатной квартире в Магасе, где сделан хороший ремонт.
В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тете ребенка предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФЛеонид РошальИнгушетияОбщество
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