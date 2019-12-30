Путин подписал закон о развитии "зеленой" микрогенерации

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации", сообщила пресс-служба Минэнерго РФ

"С принятием этого закона потребители, установившие у себя объект микрогенерации (например, солнечную панель), выдающий во внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 кВт, смогут продавать гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям непотребленные на собственные нужды излишки электроэнергии, полученные от микрогенерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантирующие поставщики, в свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать по средневзвешенной цене оптового рынка.

Потребителю необходимо технически присоединить объект микрогенерации к местным сетям, а также заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция, чтобы воспользоваться правом продажи электроэнергии.