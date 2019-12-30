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Путин подписал закон о развитии "зеленой" микрогенерации
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РИА Новости

Путин подписал закон о развитии "зеленой" микрогенерации

21:22 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации", сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.
"С принятием этого закона потребители, установившие у себя объект микрогенерации (например, солнечную панель), выдающий во внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 кВт, смогут продавать гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям непотребленные на собственные нужды излишки электроэнергии, полученные от микрогенерации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что гарантирующие поставщики, в свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать по средневзвешенной цене оптового рынка.
Потребителю необходимо технически присоединить объект микрогенерации к местным сетям, а также заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция, чтобы воспользоваться правом продажи электроэнергии.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пояснял, что речь идет о малой, так называемой "зеленой" энергетике. Это в основном солнечные панели, ветрогенераторы, которые люди устанавливают в частных домовладениях. До принятия закона возобновляемые источники энергии для домохозяйств ставились автономно и никак не включались в общую сеть.
Угольная электростанция
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Министерство энергетики РФВладимир ПутинРоссияЭкологияЭкономика
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