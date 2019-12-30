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2019-12-30T20:29+0300
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В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
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РИА Новости

В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

20:08 30.12.2019 (обновлено: 20:29 30.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Семёнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Срок меры 29.02.2020 года", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Ранее суд на два месяца арестовал предполагаемого сообщника Семёнова Георгия Чернышова, который также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ.
Процесс проходил в закрытом режиме на основании решения судьи, который объявил о закрытии заседания на стадии изучения материалов дела.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Вчера, 01:16
ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации).
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.
Московский Кремль
Вчера, 13:13
В Кремле оценили сотрудничество с США по предотвращению терактов
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РоссияСШАФСБ РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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