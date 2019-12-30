В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

"Семёнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Срок меры 29.02.2020 года", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Ранее суд на два месяца арестовал предполагаемого сообщника Семёнова Георгия Чернышова, который также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ.

Процесс проходил в закрытом режиме на основании решения судьи, который объявил о закрытии заседания на стадии изучения материалов дела.

Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации).