Захарова призвала ЕС дать оценку эстонским властям в деле со Sputnik

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза по ситуации вокруг Sputnik Эстония

"Обратили внимание на то, что официальный Таллин неоднократно апеллировал к так называемым "санкциям ЕС" в попытке оправдать грубое нарушение прав журналистов информагентства Sputnik в Эстонии на профессиональную деятельность", - заявила она РИА Новости.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня" , в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

"Сразу оговоримся, что любые ограничительные меры такого свойства со стороны ЕС считаем нелегитимными... К тому же нам неизвестно о каких-либо односторонних рестрикциях Евросоюза, которые позволяли бы столь бесцеремонно препятствовать свободе слова и выражения мнений... Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза", - заключила Захарова.

Президент России Владимир Путин , комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik. Неделей позже он сообщил, что продолжит следить за ситуацией. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее также призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня".