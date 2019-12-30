МВД опровергло данные о раздаче "Дедом Морозом" снюсов детям в Пензе

САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Информация о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза раздавал детям снюсы вместо конфет в Информация о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза раздавал детям снюсы вместо конфет в Пензе , не подтвердилась, сообщило в понедельник областное управление МВД

Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости, что полицейские проводят проверку информации в соцсетях и СМИ о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза возле гимназии №1 в городе Пензе якобы раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет, при этом в полицию заявлений не поступало.

"Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе по факту указанной публикации провели проверку. Данные сведения не подтвердились", - говорится в сообщении.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином. Депутаты законодательного собрания Пензенской области 19 декабря приняли закон, который запрещает на территории региона продажу несовершеннолетним бестабачной продукции, содержащей никотин.