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МВД опровергло данные о раздаче "Дедом Морозом" снюсов детям в Пензе
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РИА Новости

МВД опровергло данные о раздаче "Дедом Морозом" снюсов детям в Пензе

19:18 30.12.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Снюс. Архивное фото
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Информация о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза раздавал детям снюсы вместо конфет в Пензе, не подтвердилась, сообщило в понедельник областное управление МВД.
Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости, что полицейские проводят проверку информации в соцсетях и СМИ о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза возле гимназии №1 в городе Пензе якобы раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет, при этом в полицию заявлений не поступало.
"Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе по факту указанной публикации провели проверку. Данные сведения не подтвердились", - говорится в сообщении.
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Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином. Депутаты законодательного собрания Пензенской области 19 декабря приняли закон, который запрещает на территории региона продажу несовершеннолетним бестабачной продукции, содержащей никотин.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
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