В Пензе проверяют сообщения о раздаче "Дедом Морозом" снюсов детям

САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская полиция проверяет сообщение о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза раздавал детям снюсы вместо конфет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления МВД.
"В СМИ и в социальных сетях была размещена информация о том, что неизвестный гражданин, облаченный в костюм Деда Мороза, возле гимназии №1 в городе Пензе раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет. По данному факту в полицию заявлений не поступало. Сотрудники полиции в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося", - сказали в пресс-службе.
23 декабря, 16:43"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
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