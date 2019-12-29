В Пензе проверяют сообщения о раздаче "Дедом Морозом" снюсов детям

САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская полиция проверяет сообщение о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза раздавал детям снюсы вместо конфет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления МВД.

"В СМИ и в социальных сетях была размещена информация о том, что неизвестный гражданин, облаченный в костюм Деда Мороза, возле гимназии №1 в городе Пензе раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет. По данному факту в полицию заявлений не поступало. Сотрудники полиции в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося", - сказали в пресс-службе.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином.