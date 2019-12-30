Путин и Трамп обсудили шаги по поддержанию контроля над вооружениями

"Президенты подтвердили приверженность продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом между двумя странами. Президенты также обсудили состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями", - говорится в документе.