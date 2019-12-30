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Путин и Трамп обсудили шаги по поддержанию контроля над вооружениями
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РИА Новости

Путин и Трамп обсудили шаги по поддержанию контроля над вооружениями

19:17 30.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили будущие шаги по поддержанию эффективного контроля над вооружениями, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.
"Президенты подтвердили приверженность продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом между двумя странами. Президенты также обсудили состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Путин по телефону поблагодарил Трампа за информацию, позволившую предотвратить теракты в Петербурге в новогодние праздники.
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