Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Москвы.
Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
19 декабря, 18:48В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин
Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
В пятницу ФСБ задержала двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.
Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.
13 декабря, 15:37ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Москве