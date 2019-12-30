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"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
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РИА Новости

"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"

19:05 30.12.2019 (обновлено: 20:20 30.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка месторождения природного газа
Компрессорная установка месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Компрессорная установка месторождения природного газа. Архивное фото
КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
В украинской компании выразили надежду на скорое заключение соглашений.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Позднее компании подписали мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
26 декабря, 08:00
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
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Популярные комментарии
Хотелось бы чтобы первое лицо Росси объяснило народу почему занимается поддержкой фашистского вражеского государства.
30 декабря, 21:27
А Алексей ГЕРАСИМОВ
35712508
Ничего нового, прогнулись. Фашистам Газпром заплатит, мы Газпрому и ко.
30 декабря, 21:05
bespalov-84
12410929
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