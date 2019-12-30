"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
В украинской компании выразили надежду на скорое заключение соглашений.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Позднее компании подписали мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.
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