"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Позднее компании подписали мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.