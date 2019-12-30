Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ", - говорится в сообщении.

Он арестован до 29 февраля 2020 года.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Как ранее объявили в ФСБ , преступление пресекли благодаря информации от коллег из США . Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации).

Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.