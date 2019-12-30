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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге
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РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

18:43 30.12.2019 (обновлено: 18:56 30.12.2019)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ", - говорится в сообщении.
Он арестован до 29 февраля 2020 года.
Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Московский Кремль
Вчера, 13:13
В Кремле оценили сотрудничество с США по предотвращению терактов
Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации).
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
29 декабря, 20:46
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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ФСБ РФСШАСанкт-ПетербургПроисшествия
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