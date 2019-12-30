Во Владимире осудили экс-полицейского, сбившего насмерть рабочего

ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил к одному году лишения свободы условно экс-полицейского, который за рулем автозака сбил насмерть дорожного рабочего во Владимире, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
По данным СК, днем 9 июля 2018 года сотрудник изолятора временного содержания УМВД Владимира, находясь на службе, управлял грузовым автомобилем, предназначенным для перевозки подозреваемых и обвиняемых.
"Двигаясь с превышением скорости, не обеспечив боковой интервал безопасности движения, во время совершения маневра при обгоне транспортного средства в районе улицы Почаевский овраг водитель совершил наезд на дорожного рабочего, находившегося на проезжей части, где укладывалось асфальтовое покрытие", - говорится в сообщении.
Пострадавшего 55-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. В отношении 39-летнего водителя взвода отдельной роты охраны и конвоирования УМВД Владимира было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обвиняемый признал вину частично, заявив, что причиной ДТП стала неисправность автомобиля. Назначенные следствием экспертизы опровергли эту версию.
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"Приговором Октябрьского районного суда осужденному назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.