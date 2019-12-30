Во Владимире осудили экс-полицейского, сбившего насмерть рабочего

"Приговором Октябрьского районного суда осужденному назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.