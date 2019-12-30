В РПЦ объяснили разрешение "иностранных" имен при крещении

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Решение Решение Священного Синода Русской православной церкви, допускающее крещение верующих с "иностранными" именами, отражает, в том числе, заботу Церкви о сохранении национальной культуры, и для многих народов России оно будет "большой отрадой и утешением", заявил РИА Новости замглавы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Ранее Синод принял постановление, в котором подчеркивается, что имя любого святого, почитаемого в любой из поместных православных церквей, может быть дано человеку при крещении в Русской церкви. Также допускается крещение с именами, созвучными христианским, - "именами в иных национальных звучаниях".

"А именно, можно давать имена, которых нет в месяцеслове в той форме, в которой они предлагаются. То есть, может быть, какое-то имя является переводом христианского имени на язык какого-то народа, - и это очень важно для тех народов, для которых православие не является религией их предков, но которые, тем не менее, сделав выбор в пользу православия, хотят сохранить связь со своей культурой, своим языком", - сказал игумен Серапион.

По его словам, многие имена, которые могут показаться, например, мусульманскими, в действительности являются переводом тех имен, которые "существовали в греческом, в славянском варианте" и которые носили прославленные святые.

Практика Русской православной церкви, отметил собеседник агентства, также "несет на себе отпечаток этих процессов". Например, имена греческих святых древней Церкви Фотинья, Фотина на Руси переводятся как Светлана. И в своем постановлении Синод уточнил, что с именем Светлана человека тоже можно крестить, не обязательно под именем Фотиния.

"Другим примером являются имена очень почитаемых в России мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии… Здесь ясно, что этих отроковиц не звали так по-русски, по славянски – это перевод их латинских имен... И никто не удивляется, что мы называем девочку Верой или Любовью, хотя это ведь тоже является переводом других имен на славянский, русский языки", - сказал игумен.

Он признал, что сейчас сложилась ситуация, когда "часто православный человек, крещеный, приезжая в Россию, сталкивался с непониманием, с тем, что его имя не знал священник, и даже, бывало, кому-то отказывали в причастии, что является совершенно недопустимым". Поэтому Церковь и вынесла данный вопрос на отдельное рассмотрение, пояснил Митько, также принявший участие в обсуждение.

"У нас есть православные якуты, у них есть свои имена, которые просто являются переводом на их язык (христианских имен – Прим. ред.)… Это для очень многих народов большая отрада и утешение. И это забота Церкви о сохранении национальной культуры – тех многочисленных народов, которые исповедуют православие на канонической территории Русской православной церкви", - сказал замглавы Миссионерского отдела, комментируя решение Синода.

Указанное постановление, добавил он, выражает и желание "быть более открытыми, проявлять большую любовь к нашим собратьям из других православных Церквей, чтобы они чувствовали себя в русских храмах родными и желанными".