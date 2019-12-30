В Петербурге администратор мойки попал в ДТП на автомобиле клиента

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как администратор автомойки попал в ДТП на автомобиле Land Rover, ключи от которого он без разрешения взял у клиента, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, в воскресенье в полицию Приморского района обратился мужчина 1970 года рождения.
"(Он) сообщил, что 26-летний администратор автомойки по Школьной улице без разрешения взял ключи от его автомобиля Land Rover и совершил на нем ДТП у дома 142 по улице Савушкина. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
По данным региональных СМИ, автомобиль, на котором работник автомойки якобы врезался в металлическое ограждение, принадлежит заместителю руководителя Ростуризма Сергею Корнееву. Как пишет интернет-издание "Фонтанка", администратор автомойки оставил Land Rover на месте ДТП, а ключи от него отдал коллеге.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.