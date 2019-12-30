Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T17:20+0300
https://ria.ru/20191230/1563027178.html
В Петербурге администратор мойки попал в ДТП на автомобиле клиента
https://cdn23.img.ria.ru/images/148275/83/1482758381_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_87f85c3a4e5de98e162e9edf31848c7e.jpg
РИА Новости

В Петербурге администратор мойки попал в ДТП на автомобиле клиента

17:19 30.12.2019 (обновлено: 17:20 30.12.2019)
4332
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как администратор автомойки попал в ДТП на автомобиле Land Rover, ключи от которого он без разрешения взял у клиента, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, в воскресенье в полицию Приморского района обратился мужчина 1970 года рождения.
"(Он) сообщил, что 26-летний администратор автомойки по Школьной улице без разрешения взял ключи от его автомобиля Land Rover и совершил на нем ДТП у дома 142 по улице Савушкина. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
По данным региональных СМИ, автомобиль, на котором работник автомойки якобы врезался в металлическое ограждение, принадлежит заместителю руководителя Ростуризма Сергею Корнееву. Как пишет интернет-издание "Фонтанка", администратор автомойки оставил Land Rover на месте ДТП, а ключи от него отдал коллеге.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
183041
Обсудить 0
ГУМВДМВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
Медицинская сестра в больничной палате
СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки московской больницы
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на сообщения о проведении "вечеринки в стиле Гэтсби"
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Самолет Ту-160
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник
Джорджетт Мосбахер
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Рамиль Шамсутдинов
Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
Улица в немецком Райт-им-Винкле
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Актер Сергей Бадюк
Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде
Граница с Украиной в Крыму
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии поздравил с Новым годом девочку, избитую тетей в июле
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
"Опоздали на год": Forbes оценил санкции против "Северного потока – 2"
Больница
В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Лента новостейМолния