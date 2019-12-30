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СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки московской больницы
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РИА Новости

СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки московской больницы

17:15 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждено по заявлению пациентки московской больницы, задержан врач, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РИА Новости сообщили, что от руководства больницы имени Ерамишанцева им известно о задержании одного из сотрудников, врача-анестезиолога, по факту данного случая проводится служебная проверка.
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12 февраля 2018, 11:56
В Подмосковье вынесли приговор врачу, который изнасиловал пациентку
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, врача подозревают в том, что он не позднее 19 декабря предложил пациентке вступить с ним в интимную связь, а после отказа применил силу и совершил в отношении нее "иные действия сексуального характера".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подозреваемый арестован", - сказал собеседник агентства в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
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Здоровье - ОбществоСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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