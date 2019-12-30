В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Власти Москвы проводят служебную проверку после информации об изнасиловании пациентки врачом-анестезиологом в больнице Ерамишанцева, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения.

Ранее Telegram-канал "Baza" опубликовал сообщение, согласно которому в больнице Ерамишанцева врач-анестезиолог изнасиловал 33-летнюю пациентку, которая лежала в одноместной палате после операции. По данным канала, через несколько дней пострадавшая пришла в Следственный комитет и рассказала о произошедшем.

"Нам известно о задержании одного из сотрудников, врача-анестезиолога ГКБ имени Ерамишанцева, от руководства больницы... Со своей стороны департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по факту данного случая проводится служебная проверка", - заявили в пресс-службе.

В депздраве отметили, что до окончания проверки и вынесения по ее результатам процессуального решения органами предварительного расследования, невозможно утверждать о факте совершения врачом противоправных действий.