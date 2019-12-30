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2019-12-30T15:29+0300
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В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице
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РИА Новости

В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице

15:29 30.12.2019
28467
© Fotolia / PaoleseБольница
Больница
© Fotolia / Paolese
Больница. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Москвы проводят служебную проверку после информации об изнасиловании пациентки врачом-анестезиологом в больнице Ерамишанцева, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения.
Ранее Telegram-канал "Baza" опубликовал сообщение, согласно которому в больнице Ерамишанцева врач-анестезиолог изнасиловал 33-летнюю пациентку, которая лежала в одноместной палате после операции. По данным канала, через несколько дней пострадавшая пришла в Следственный комитет и рассказала о произошедшем.
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"Нам известно о задержании одного из сотрудников, врача-анестезиолога ГКБ имени Ерамишанцева, от руководства больницы... Со своей стороны департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по факту данного случая проводится служебная проверка", - заявили в пресс-службе.
В депздраве отметили, что до окончания проверки и вынесения по ее результатам процессуального решения органами предварительного расследования, невозможно утверждать о факте совершения врачом противоправных действий.
"Отмечаем, что до настоящего времени каких-либо обращений и жалоб от пациентки и от правоохранительных органов по указанному факту ни в ГКБ имени Ерамишанцева, ни в департамент здравоохранения города Москвы не поступало", - добавили в пресс-службе.
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