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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
2019-12-30T16:30+0300
https://ria.ru/20191230/1563025797.html
В пресс-службе Минниханова опровергли данные о подарке жене Атамбаева
https://cdn21.img.ria.ru/images/156112/15/1561121588_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_0f356187d420645155cf5c6d5d779037.jpg
РИА Новости

В пресс-службе Минниханова опровергли данные о подарке жене Атамбаева

16:30 30.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековСупруга Алмазбека Атамбаева Раиса
Супруга Алмазбека Атамбаева Раиса
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КАЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова опровергла информацию, распространённую в понедельник пресс-службой Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которую основал арестованный ныне экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, о якобы подаренном Рустамом Миннихановым автомобиле супруге Атамбаева Раисе.
По сообщению пресс-службы партии, президент Татарстана, увидев фотографию Раисы Атамбаевой в общественном транспорте, подарил ей новый автомобиль представительского класса "с оплатой зарплаты водителю и всех расходов по эксплуатации машины, включая топливо".
Супруга Алмазбека Атамбаева Раиса
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"От имени президента Республики Татарстан никакие именные автомобили не вручались", - сказала Галимова.
По информации собеседницы агентства, 23 июня этого года во время встречи президента Татарстана с татарской диаспорой, проживающей в Киргизии, со стороны актива диаспоры поступило обращение с просьбой помочь в выделении автомобиля для нужд центра "Туган тель". Центр объединяет всех татар, проживающих в Киргизии, на сегодняшний день их насчитывается более 60 тысяч.
"Принимая во внимание, что в этом году объединение татарской диаспоры в Киргизии отметило 30-летие, а следующий 2020 год объявлен перекрёстным годом России в Киргизии и Киргизии в России, президентом Татарстана это обращение было поддержано. Согласно уже сложившейся практике работы с диаспорами просьба была направлена на рассмотрение в специально созданный фонд при Всемирном конгрессе татар, который формируется исключительно на средства благотворителей", - пояснила Галимова.
Она уточнила, что распределение средств фонда осуществляется только решением его содержателей. Фондом был закуплен автомобиль и передан в управление диаспоры. "Дальнейшее использование автотранспорта – прерогатива диаспоры", - подчеркнула пресс-секретарь Минниханова.
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Задержание АтамбаеваРустам МиннихановАлмазбек АтамбаевВ мире
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