В пресс-службе Минниханова опровергли данные о подарке жене Атамбаева

"Принимая во внимание, что в этом году объединение татарской диаспоры в Киргизии отметило 30-летие, а следующий 2020 год объявлен перекрёстным годом России в Киргизии и Киргизии в России, президентом Татарстана это обращение было поддержано. Согласно уже сложившейся практике работы с диаспорами просьба была направлена на рассмотрение в специально созданный фонд при Всемирном конгрессе татар, который формируется исключительно на средства благотворителей", - пояснила Галимова.