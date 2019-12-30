Скворцова: 600 детей получат незарегистрированные в России лекарства

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Незарегистрированные в России лекарства в первом квартале 2020 года получат еще 600 детей, рассказала министра здравоохранения Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил правительственный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать незарегистрированные в РФ препараты.
Министр отметила, что данный механизм впервые заработал в отношении ряда противоэпилептических наркотических препаратов, в том числе "Фризиума".
"У регионов была информация на октябрь месяц, когда речь шла об этой закупке. Но система эта живая, все регионы знают, что все дети будут обеспечены препаратами, и сейчас уже у нас есть второй список, еще 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации", - сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
28 декабря, 17:30Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств
Она уточнила, что данная информация передана в Минпромторг и Московский эндокринный завод. По данным министерства, вторая партия лекарства будет доставлена в первом квартале 2020 года и передана регионам.
В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".
Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.