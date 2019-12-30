Скворцова: 600 детей получат незарегистрированные в России лекарства

Она уточнила, что данная информация передана в Минпромторг и Московский эндокринный завод. По данным министерства, вторая партия лекарства будет доставлена в первом квартале 2020 года и передана регионам.

В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".