Один пострадавший в ДТП с автобусом под Липецком остается в больнице

ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Врачи выписали семь из восьми пострадавших в результате опрокидывания в Липецкой области рейсового автобуса из Грузии, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека погибли, восемь, среди них ребенок, - пострадали. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двух из них оценивалось как тяжелое, одного из этих пострадавших перевезли в Липецкую областную клиническую больницу.
27 декабря, 14:47В СК заявили, что попавший в ДТП под Липецком автобус был неисправен
"На сегодняшний день из больницы (имени) Семашко в Ельце выписали шестерых человек, ребенка из детской больницы Ельца забрали родители для лечения по месту жительства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, таким образом, из восьми человек в стационаре продолжает лечение один пострадавший, которого перевезли в Липецк. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.
Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Становлянский районный суд в понедельник, 30 декабря, заключил под стражу на два месяца водителя автобуса.
26 декабря, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году