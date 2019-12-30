Один пострадавший в ДТП с автобусом под Липецком остается в больнице

ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека погибли, восемь, среди них ребенок, - пострадали. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двух из них оценивалось как тяжелое, одного из этих пострадавших перевезли в Липецкую областную клиническую больницу.